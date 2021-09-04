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Приват24 перестав працювати: стала відома причина "збою"

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Субота 04 вересня 2021 01:28
Приват24 перестав працювати: стала відома причина "збою" ПриватБанк проводить технічні роботи (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Приват24 перестав працювати в ніч на 4 вересня. Також українці не можуть зняти гроші з банкоматів і скористатися терміналами.

Що сталося і скільки це буде тривати - читайте в нашому матеріалі.

Чому не працює Приват24?

Насправді, нічого страшного не сталося. Просто ПриватБанк проводить планові технічні роботи з модернізації свого процесингового центру, про що українці були заздалегідь попереджені.

Тож 4 вересня з першої години ночі і до шостої ранку банк короткочасно призупинив проведення транзакцій за картками, а також роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Під час технологічної паузи проходять також і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Чому це роблять саме сьогодні?

За словами співробітників ПриватБанку, ці роботи проводяться для того, щоб банк міг обробляти зростаюче число транзакцій і гарантувати надійну роботу у високий сезон купівельної активності.

Подібні модернізації проводяться в нічний час, так як більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають.

Коли запрацюють сервіси ПриватБанку?

Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, кажуть у прес-службі фінансової установи, обслуговування карт банку, Приват24 і мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

Украинцы не смогут снять деньги с ПриватБанка: что случилось

ПриватБанк не працює 4 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк може закрити сотні відділень і звільнити тисячі співробітників.

А ще недавно ПриватБанк залишив українця без зарплати і можливості оплатити борги по комунальних послугах.

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