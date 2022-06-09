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Приват24 обновился. Какие функции появились и как ими пользоваться (инструкция)

Приват24 обновился (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк обновил Приват24. Теперь в сервисе появились функции, которых давно ждали украинцы, и которые должны упростить жизнь клиентов финансового учреждения.

Что новенького в Приват24 и как пользоваться этими "фишками" - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

Что нового в Приват24

Для "Оплаты частями" и "Мгновенной рассрочки" разработчики Приват24 добавили возможность частичного погашения (даже на одну гривну).

Обновлен в июне также сервис "Сбережение". Таким образом, открывать депозиты и управлять ими стало удобнее.

Есть и услуга "Мониторинг билетов". Это полезный сервис для автоматического поиска и выкупа свободных билетов на поезд. Найти его можно в меню "Сервисы" - "Транспорт" - "Поезд".

"Голосовой биометрией" в июне можно пользоваться уже в смартфоне. Настроить инновационный способ идентификации при обращении к клиентской поддержки можно в разделе "Профиль клиента" - "Безопасность" - "Голосовая биометрия".

Также клиенты ПриватБанка могут подключить через Приват24 карточку для выплат в зарплатный проект предприятия, где они работают. Функция "Подключить карту для выплаты зарплаты" - в настройки карты.

Обновлен также сервис "Справки". Теперь заказывать справки по картам и счетам можно удобнее в меню "Сервисы" - "Услуги" - "Сервис справок".

Появился также сервис "Кредитный рейтинг".

Теперь можно прямо в приложении заказывать и контролировать свою кредитную историю в меню "Услуги" - "Кредитный рейтинг".

В Приват24 также можно оформить страховку E-liki. Эта услуга покрывает стоимость лекарств, назначенных семейным врачом. Правда доступна она пока лишь для нескольких крупных городов Украины. Заказать страховку можно через меню "Сервисы" - "Страховки" - E-liki.

Если автоматически в вашем приложении не появились эти функции и разделы, то попробуйте обновить Приват24 в App Store (для пользователей iOS) или Google Play (для юзеров гаджетов на операционной системе Android).

Web-версия Приват24 доступна по ссылке.

Добавим, что онлайн-банком Приват24 сегодня пользуется 15 миллионов клиентов.

Ранее мы писали, что ПриватБанк запустил в Украине еще одну важную услугу.

А тем временем мошенники обворовывают украинцев под видом "єПідтримки".

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ПриватБанк