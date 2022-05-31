ПриватБанк запустил в Украине еще одну важную услугу

ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Сервис "Пополнение на кассе" позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания в отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, через новый сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 гривен.

"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карточка. Комиссия за такую услугу - 0,5% от суммы пополнения", - говорится в сообщении.

Пилотный проект сервиса "Пополнение на кассе" работает на кассах магазинов сети "Сім23" во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах запада страны. Вскоре такой сервис появится и в других торговых сетях.