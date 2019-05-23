Притягивают фарт: какие предметы приносят удачу знакам Зодиака

Астрологи назвали предметы и вещи, способные притягивать удачу для конкретных знаков Зодиака. Такие амулеты могут не только "поймать за хвост" Фортуну, но и отпугнуть невезение.

Эксперты составили список привычных вищиц и простых безделушек, которые можно держать не только дома, но и под рукой. Возможно, они и сейчас с вами рядом, а вы даже не знаете про их скрытые особенности. Ну а если нет, то не лишним будет обзавестись такими личными "аккумуляторами" позитивной энергетики.

Овен

Для Овнов, несмотря на внешнюю уверенность и внутреннюю стойкость, характерной особенностью является постоянный поиск душевого тепла. Представители этого знака Зодиака сентиментальны, а что может быть лучше, чем запечатленные образы счастливых близких? Поэтому Овнам можно хранить фотографии своих родных и любимых людей, общение с которыми всегда подбадривало и умиротворяло. А еще лучше, если это будет ваш совместный снимок, который несет в себе мощный заряд позитива.

Телец

В случае с Тельцами сохраняется интрига, так как для них аккумулятором удачи может стать индивидуальный талисман. То, чем в детстве вы особенно дорожили, или предмет, с которым связаны положительные моменты и счастливые эпизоды вашей жизни: куриный бог, цепочка, ручка, одежда, брелок, какая-нибуть безделушка, но при этом очень дорогой и особо ценный подарок... Все дело в том, что вещь будет приносить Тельцам удвоенный заряд положительных эмоций, а ваш знак Зодиака способен легко конвертировать настроение - в удачу, а мысли (с вашим-то упорством) - в реальность.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам иметь в доме предмет, который может ассоциироваться с дуализмом и единством противоположностей. Например, графическое изображение исходного космогенеза в представлении китайской философии - инь и ян. Либо же статуэтку белого и черного кота, символику со льдом и огнем... все, что может символизировать противоположные стихии. Эти вещи способствуют укреплению внутренней гармонии, а параллельно и зазывают везение для Близнецов.

Рак

Для Раков отлично подойдет предмет, связанный с водой. Это может быть не только вещи, но и живые рыбки. Также можно приобрести искусственный "домашний" водопад, такие конструкции не проблема найти в магазинах и сувенирных бутиках. Циркуляция воды, спокойное и равномерное движение особо благотворно влияет на Раков, успокаивает и настраивает на успех.

Лев

Для Львов характерна огненная стихия, а также лидерские бойцовские качества. Поэтому талисманом и "везучим" предметом может послужить все, что символизирует силу воли и победу. Какой-нибуть спортивный аксессуар, статуэтка атлета, резвого скакуна, портреты выдающихся людей. А еще эксперты рекомендуют использовать в оформлении жилья побольше красной атрибутики, установить побольше светильников или ярких фонариков, которые не только развеют внутренние сомнения и скрытые комплексы, но и зазовут Фортуну на огонек.

Дева

Девы также являются пламенными знаками Зодиака, и внутренний огонь для них может поддерживать соответствующая атрибутика. К примеру, картина с изображением факира дома, или даже металлическая зажигалка на полке, подсвечники... ну а про установку камина речь, конечно, не идет. Такие талисманы оказывают благоприятное влияние на Дев и "заряжают" их на удачу.

Весы

Весы являются творческими людьми, поэтому предмет театрального аксессуара - маска, бабочка, веер, сувенирный ящик для фокусов или кисточка для художника - все, что может быть связано с искусством способно притягивать этим знакам Зодиака Фортуну. Кроме того, вы отлично "заряжаетесь" положительной энергетикой от музыкальных инструментов. Помимо развития талантов, они притягивают в ваш дом везение.

Скорпион

К Скорпионам удача неравнодушна в принципе. Представители этого знака Зодиака могут честно считать себя везунчиками и баловнями судьбы. Впрочем, банальное изображение или предмет, символизирующий удачу, способно еще больше усились эффект врожденного везения. Весь фокус тут заключается в психологическом настрое, и бролок "кроличья лапка", четырехлистный клевер, карточный туз, подкова - все эти талисманы смогут укрепить вашу удачу, сделать ее "мускулистее".

Стрелец

У Стрельцов есть небольная "слабость" - когда им не напоминают о личных положительных качествах и не хвалят их поразительную смекалку и трудолюбие, представители этого знака Зодиака могут воспринимать как знак, будто у них выходит что-то не так или не достаточно хорошо. Восприимчивость Стрельцов способна в таких случаях охладить их пыл и побудить бросить незаконченное дело, не доводить его до ума. Поэтому для вас не лишним будет какое-либо напоминание о собственной гениальности, личный зал славы или уголок почета: полка с медалями, грамотами, кубками, ну и орденами, если уже успели получить. Тут также срабатывает психологический прием, но главное, что это срабатывает - удачу с вашей усердностью можно будет "поставить на поток", если не отказываться от начатых проектов и не пугаться их масштабами.

Козерог

Козерогам свойственно упрямство, с этим успели смириться многие. Но кроме того - целеустремленность и трудолюбие, поэтому железная вещица-безделушка, фигурка кузнеца, морской камушек или небольшое колесико станут для представителей этого знака Зодиака отличным талисманом на удачу.

Водолей

Удачу и успех Водолеев притягивает изображение белого голубя, который может олицетворять одухотворенность и, конечно же, мир. Еще везение для вам приносит белый цвет в одежде, и не обязательно ходить в белоснежном смокинге или платье, достаточно просто определенного предмета гардероба.

Рыбы

У Рыб удача не приходит одна, но обычно с материальными благами. Для того, чтобы притянуть везение, представителям этого знака Зодиака можно держать в кармане тот же морской камушек или "куриный бог", они не только притягивают Фортуну, но и "заряжают" позитивом, при это не обременяя весом и размерами.

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