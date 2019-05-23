Притягують фарт: які предмети приносять удачу знакам Зодіаку

Астрологи назвали предмети і речі, що здатні притягувати удачу для конкретних знаків Зодіаку. Такі амулети можуть не тільки "зловити за хвіст" Фортуну, але і відлякати невезіння.

Експерти склали список звичних речей та простих дрібничок, які можна тримати не тільки вдома, але і під рукою. Можливо, вони і зараз поруч з вами, а ви навіть не знаєте про їхні приховані особливості. Ну а якщо ні, то не зайвим буде обзавестися такими особистими "акумуляторами" позитивної енергетики.

Овен

Для Овнів, незважаючи на зовнішню впевненість і внутрішню стійкість, характерною особливістю є постійний пошук душового тепла. Представники цього знака Зодіаку сентиментальні, а що може бути краще, ніж закарбовані образи щасливих близьких? Тому Овнам можна зберігати фотографії своїх рідних і коханих, спілкування з якими завжди підбадьорювало і вмиротворяло. А ще краще, якщо це буде ваш спільний знімок, який несе в собі потужний заряд позитиву.

Телець

У випадку з Тільцями зберігається інтрига, адже для них акумулятором удачі може стати індивідуальний талісман. Те, що в дитинстві ви особливо цінували, або предмет, з яким пов'язані позитивні моменти і щасливі години вашого життя: курячий бог, ланцюжок, ручка, одяг, брелок, якась дрібничка, але при цьому дуже дорогий і особливо цінний подарунок... Вся справа в тому, що річ приноситиме Тельцям подвоєний заряд позитивних емоцій, а ваш знак Зодіаку здатний легко конвертувати настрій - на удачу, а думки (що й з вашою завзятістю) - на реальність.

Близнюки

Астрологи радять Близнюкам мати в домі предмет, який може асоціюватися з дуалізмом та єдністю протилежностей. Наприклад, графічне зображення вихідного космогенеза в уявленні китайської філософії - інь і ян. Або ж статуетку білого і чорного кота, символіку з льодом і вогнем... все, що може символізувати протилежні стихії. Ці речі сприяють зміцненню внутрішньої гармонії, а паралельно і зазивають везіння для Близнюків.

Рак

Для Раків добре підійде предмет, пов'язаний із водою. Це може бути не тільки речі, але й живі рибки. Також можна придбати штучний "домашній" водоспад, такі конструкції не є проблемою знайти в магазинах і сувенірних бутиках. Циркуляція води, спокійний і рівномірний рух особливо благотворно впливає на Раків, заспокоює і налаштовує на успіх.

Лев

Для Левів характерна вогняна стихія, а також лідерські бійцівські якості. Тому талісманом і "везучим" предметом може послужити все, що символізує силу волі і перемогу. Який-небудь спортивний аксесуар, статуетка атлета, баского коня, портрети видатних людей. А ще експерти рекомендують використовувати в оформленні житла побільше червоної атрибутики, встановити побільше світильників або яскравих ліхтариків, які не тільки розвіють внутрішні сумніви і приховані комплекси, але і прикличуть Фортуну на вогник.

Діва

Діви також є полум'яними знаками Зодіаку, і внутрішній вогонь для них може підтримувати відповідна атрибутика. Наприклад, картина із зображенням факіра вдома, або навіть металева запальничка на полиці, підсвічники... ну а про встановлення каміна мова, звичайно, не йде. Такі талісмани надають сприятливий вплив на Дів та "заряджають" їх на удачу.

Терези

Терези є творчими людьми, тому предмет театрального аксесуара - маска, метелик, віяло, сувенірний ящик для фокусів чи пензель для художника - все, що може бути пов'язано з мистецтвом здатне притягувати цим знакам Зодіаку Фортуну. Крім того, ви відмінно "заряджаєтеся" позитивною енергетикою від музичних інструментів. Крім розвитку талантів, вони притягують у ваш будинок везіння.

Скорпіон

До Скорпіонів удача небайдужа в принципі. Представники цього знака Зодіаку можуть чесно вважати себе щасливцями і пестунчиками долі. Втім, банальне зображення або предмет, що символізує удачу, здатне ще більше підсилити ефект вродженого везіння. Весь фокус тут полягає у психологічному настрої, і бролок "кроляча лапка", четирехлістний конюшина, картковий туз, підкова - всі ці талісмани зможуть зміцнити вашу удачу, наростити їй "м'язи".

Стрілець

У Стрільців є невелика "слабкість" - коли їм не нагадують про особисті позитивні якості та не хвалять їх вражаючу кмітливість і працьовитість, представники цього знака Зодіаку можуть сприймати це як знак, ніби у них виходить щось не так або не досить добре. Сприйнятливість Стрільців здатна в таких випадках охолодити їх запал і спонукати кинути незакінчену справу, не доводити її до пуття. Тому для вас не зайвим буде якесь нагадування про власну геніальність, особистий зал слави або куточок пошани: полиця з медалями, грамотами, кубками, ну і орденами, якщо вже встигли отримати. Тут також спрацьовує психологічний прийом, але головне, що це спрацьовує - удачу з вашої ревністю можна "поставити на потік", якщо не відмовлятися від розпочатих проектів і не лякатися їх масштабами.

Козеріг

Козерогам властива впертість, із цим встигли змиритися багато хто. Але крім того - цілеспрямованість і працьовитість, тому залізна річ-дрібничка, фігурка коваля, морський камінчик або невелике коліщатко стануть для представників цього знака Зодіаку відмінним талісманом на удачу.

Водолій

Удачу та успіх Водоліїв притягує зображення білого голуба, який може уособлюватиодухотвореність і, звичайно ж, мир. Ще везіння вам приносить білий колір в одязі, і не обов'язково ходити в білосніжному смокінгу або платті, досить просто певного предмета гардероба.

Риби

У Риб удача не приходить сама, але зазвичай із матеріальними благами. Для того, щоб притягнути везіння, представникам цього знака Зодіаку можна тримати в кишені той же морський камінчик або "курячий бог", вони не тільки притягують Фортуну, але і "заряджають" позитивом, при цьому не обтяжуючи вагою і розмірами.

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