Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Притулы
Сергей Притула рассказал, что думает о сложении депутатских полномочий членом фракции "Голос" Святославом Вакарчуком. Телеведущий поделился своим мнением в социальной сети Facebook.
Притула утверждает, что музыкант завел в парламент небольшую, но достаточно профессиональную команду. Вакарчук говорил, что он хочет создать партию единомышленников, а не лидеров.
"Вакар сделал то, что обещал. Оставаясь и идейным вдохновителем партии, и одновременно ее рядовым депутатом - сдал мандат. На его место придет другой специалист. Я благодарен Святославу за то, что он объединил столько профессиональных людей, патриотов, дал им толчок, возможность работать ради государства", - прокомментировал Притула.
Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Притулы. Некоторые посчитали, что телеведущий преувеличивает заслуги украинского музыканта:
Напомним, что Притула прокомментировал вероятность своего участия в выборах мэра Киева.
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Автор: Дарья Яновская