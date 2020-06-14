Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

Сергій Притула розповів, що думає про складання депутатських повноважень членом фракції "Голос" Святославом Вакарчуком. Телеведучий поділився своєю думкою в соціальній мережі Facebook.

Притула стверджує, що музикант завів у парламент невелику, але досить професійну команду. Вакарчук говорив, що він хоче створити партію однодумців, а не лідерів.

"Вакар зробив те, що обіцяв. Залишаючись і ідейним натхненником партії, й одночасно її рядовим депутатом - здав мандат. На його місце прийде інший фахівець. Я вдячний Святославу за те, що він об'єднав стільки професійних людей, патріотів, дав їм поштовх, можливість працювати задля держави", - прокоментував Притула.

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Підписники неоднозначно відреагували на заяву Притули. Деякі вважають, що телеведучий перебільшує заслуги українського музиканта:

Сергій, але все одно. Це ненормально. Якщо ти чоловік, то треба доводити свою справу до кінця. Бігти вдруге на початку шляху - це вже патологія.

Притула відмазався. Але слабо. Без бою.

На жаль, все перераховане не є ознаками професіоналізму команди.

Іноді краще промовчати.

Підтримую думку Сергія.

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Нагадаємо, що Притула прокоментував вірогідність своєї участі у виборах мера Києва.

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