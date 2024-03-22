Притула вперше пояснив, як виїжджає за кордон та навіщо ходив до ТЦК

Чому Притула може їздити за кордон

"Притула виїхав згідно букви чинного законодавства. Тобто я навіть на "Шлях" не подавався за останні два роки, тому що дуже довго розглядається. Ми на "Шлях" подаємо час від часу людей з Фонду, поїхати та забрати якусь техніку", - зазначив волонтер, коментуючи постійні питання від хейтерів.

"Якщо це були, наприклад, джипи, пікапи - це було простіше. В нас логістичний хаб в Перемишлі, туди звозять транспорт, потім дівчата з Львівської області переходили через кордон, сідали за кермо автівок, завозили їх через кордон в Україну", - додав він.

Як Притула перетинає кордон (скріншот)

Окрім цього, Притула зазначив, що має законну можливість перетинати кордон. Він нагадав, що має трьох неповнолітніх дітей.

"Законодавство дозволяє мені перетинати кордон, але на початку січня цього року, коли я почув, що з кінця грудня почали відбуватися якісь непевні речі, коли навіть багатодітних батьків не пропускали через кордон, я звернувся до Держприкордонслужби за уточненням", - розповів волонтер.

Там йому сказали, що це "абсолютно з їхнього боку законна вимога". Тому на кордоні дійсно можуть "запитатися у будь-якої людини, яка перетинає кордон, її військово-обліковий документ".

"Тому в кінці січня я пішов в Шевченківський ТЦК, мене скерували на ВЛК, я її пройшов. В мене є відповідний військово-обліковий документ, який я пред'являю при перетині кордону", - зазначив Притула.