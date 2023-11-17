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Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

П'ятниця 17 листопада 2023 09:00
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Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге Зірки, які мають два дипломи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Інколи навіть успішні люди у житті вирішують здобути ще одну освіту. Для когось, це стає обов’язковим, оскільки вони опановують нову професію, а для когось, це просто додаткові знання з можливостями їх приміняти.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підборку, в якій зібрало українських знаменитостей, які здобули чи прямо зараз здобувають другу освіту.

Ірма Вітовська

У вересні 2022 року Ірма Вітовська стала студенткою Національного університету Острозька академія. Вона навчається на спеціальності "Історія та археологія".

Як відомо, Вітовська раніше хотіла бути археологом, але обрала акторство і не дарма. Проте крізь роки зірка таки виконала своє бажання і хоче застосовувати свої знання у своїй же акторській сфері.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/vitovskavantsa)

Сергій Притула

У свої 40 років Притула вступив до Львівського католицького університету на факультет "публічного управління та адміністрування" і вже успішно отримав диплом. Через те, що Сергій пішов у політику, йому необхідно мати певні знання.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/siriy_ua)

Макс Єжов

Партнер Лесі Нікітюк на шоу "Танці з зірками" Макс Єжов також вирішив підстрахуватися та здобути освіту у сфері дипломатії. Макс впевнений, що танці не зможуть забезпечити йому фінансову стабільність на все життя, тому вирішив опанувати ще одну сферу.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Віталій Козловський

Першою освітою відомого українського співака була журналістика. Віталій навчався у Львівському національному університеті Івана Франка.

Та Козловський став успішним співаком. Тому у 36 років артист вступив у Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва на факультет з музичного мистецтва.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Лідія Таран

Ліда журналіст у другому поколінні, два роки вона навчалася на "історико-філософському" відділенні Українського гуманітарного ліцею. А потім вступила в університет журналістики й побудувала успішну кар’єру.

Але з часом ведуча відчула, що їй бракує нових знань і вступила в навчальний заклад у Франції. Відомо, що її нова професія також пов’язана з журналістикою.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/lidiyataran)

Єлизавета Юрушева

Дружина екс-голови Черкаської ОДА Олександра Скічко Єлизавета Юрушева у 35 років стала студенткою. Ліза навчається на fashion-дизайнера, а ось здобуває вищу освіту Єлизавета в університеті Marangoni у Мілані.

Притула, Вітовська та інші зірки, які стали студентами вдруге

Зірки, які мають два дипломи (фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Раніше ми розповідали про вакансії для студентів із зарплатами понад 100 тисяч.

Також читайте наш матеріал про День студента 2023 в Україні: коли та як відзначатимемо.

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