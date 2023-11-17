Притула, Витовская и другие звезды, которые во второй раз стали студентами

Иногда даже успешные люди в жизни решают получить еще одно образование. Для кого-то, это становится обязательным, поскольку они овладевают новой профессией, а для кого-то это просто дополнительные знания с возможностями их применять.

РБК-Украина (проект Styler) сделала собственную подборку, в которой собрала украинских знаменитостей, получивших или прямо сейчас получающих второе образование.

Ирма Витовская

В сентябре 2022 года Ирма Витовская стала студенткой Национального университета Острожской академии. Она учится по специальности "История и археология".

Как известно, Витовская раньше хотела быть археологом, но выбрала актерство и не зря. Однако через годы звезда исполнила свое желание и хочет применять свои знания в своей же актерской сфере.

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/vitovskavantsa)

Сергей Притула

В свои 40 лет Притула поступил во Львовский католический университет на факультет "публичного управления и администрирования" и уже успешно получил диплом. Поскольку Сергей ушел в политику, ему необходимо иметь определенные знания.

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/siriy_ru)

Макс Ежов

Партнер Леси Никитюк на шоу "Танцы со звездами" Макс Ежов также решил подстраховаться и получить образование в сфере дипломатии. Макс уверен, что танцы не смогут обеспечить ему финансовую стабильность на всю жизнь, поэтому решил овладеть еще одной сферой.

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Виталий Козловский

Первым образованием известного украинского певца была журналистика. Виталий учился во Львовском национальном университете Ивана Франко.

Но Козловский стал успешным певцом. Поэтому в 36 лет артист поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет "музыкального искусства".

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Лидия Таран

Лида журналист во втором поколении, два года училась на "историко-философском" отделении Украинского гуманитарного лицея. А затем поступила в университет журналистики и построила успешную карьеру.

Но со временем ведущая почувствовала, что ей не хватает новых знаний и поступила в учебное заведение во Франции. Известно, что ее новая профессия тоже связана с журналистикой.

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/lidiyataran)

Елизавета Юрушева

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева в 35 лет стала студенткой. Лиза учится на fashion-дизайнера, а вот получает высшее образование Елизавета в университете Marangoni в Милане.

Звезды, имеющие два диплома (фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)