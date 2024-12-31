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Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українців

Вівторок 31 грудня 2024 15:30
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Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українців Сергій Притула (Getty Images)
Автор: Любов Блажко

Сергій Притула, який нещодавно розповідав про навчання сина, цього разу показав фото із Валерієм Залужним. У підписі до нього колишній шоумен також залишив прохання, з яким до нього звернувся український генерал.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram волонтера пише про це детальніше.

Сергій Притула показався з Валерієм Залужним

На знімку, який ексведучий оприлюднив у своєму блозі, обоє постали з посмішками на обличчях. Кадр був зроблений в одному з кабінетів.

"Валерій Федорович передавав усім вітання і просив, щоб ви не забували донатити на Сили Оборони! Посилання на рахунки у шапці профілю, сторіз і хайлайтс. Дякую!" - зазначив Сергій у підписі до фото.

Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українцівВалерій Залужний і Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Реакція в мережі

Підписники бурхливо відреагували на такий контент і також передають вітання Валерію Федоровичу. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Передавайте, Валерію Федоровичу теж вітання! Передавайте, що ми постійно донатимо. Колись більше, колись менше. Але кидаємо"
  • "Валерій Залужний - найкращий генерал за всю історію України і один з кращих генералів у світі"
  • "Залізний генерал!"
  • "Вітання пану генералу і вам, пане Сергію!"
  • "Чекаємо побачити знову у пікселі нашого Федоровича"

Тим часом залишається невідомим, де саме було зроблено фото - в Україні чи за кордоном. Адже Залужний, як відомо, після того, як звільнився з посади Головнокомандувача Збройних Сил України, став послом України у Великій Британії.

Головнокомандувачем ЗСУ він став у липні 2021 року і пробув на цій посаді до 8 лютого цього року. Після звільнення Валерія Федоровича у керівництві ЗСУ відбулися масштабні кадрові зміни.

Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українцівВалерій Залужний (Getty Images)

У листопаді цього року генерал заявляв про те, що він як український посол у Британії веде перемовини про те, щоб Україна разом із британським урядом домовилася про щорічне навчання у Сполученому Королівстві 5-7 тисяч українських студентів для підготовки кадрів для державного сектору.

За його словами, така підготовка є важливою для проведення протягом наступних 20 років в Україні справжніх європейських стандартів держслужби та для покращення взаємодії між бізнесом і державою.

Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українцівВалерій Залужний (Getty Images)

Нещодавно Педан висловився про спілкування з Притулою та відповів, чи вважає його своїм другом.

Тим часом Притула розповів про останню переписку з Молочним, який полюбив "русский мир".

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