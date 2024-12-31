Притула несподівано показався із Залужним і передав прохання генерала до українців
Сергій Притула, який нещодавно розповідав про навчання сина, цього разу показав фото із Валерієм Залужним. У підписі до нього колишній шоумен також залишив прохання, з яким до нього звернувся український генерал.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram волонтера пише про це детальніше.
Сергій Притула показався з Валерієм Залужним
На знімку, який ексведучий оприлюднив у своєму блозі, обоє постали з посмішками на обличчях. Кадр був зроблений в одному з кабінетів.
"Валерій Федорович передавав усім вітання і просив, щоб ви не забували донатити на Сили Оборони! Посилання на рахунки у шапці профілю, сторіз і хайлайтс. Дякую!" - зазначив Сергій у підписі до фото.
Валерій Залужний і Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)
Реакція в мережі
Підписники бурхливо відреагували на такий контент і також передають вітання Валерію Федоровичу. Ось деякі їхні коментарі:
- "Передавайте, Валерію Федоровичу теж вітання! Передавайте, що ми постійно донатимо. Колись більше, колись менше. Але кидаємо"
- "Валерій Залужний - найкращий генерал за всю історію України і один з кращих генералів у світі"
- "Залізний генерал!"
- "Вітання пану генералу і вам, пане Сергію!"
- "Чекаємо побачити знову у пікселі нашого Федоровича"
Тим часом залишається невідомим, де саме було зроблено фото - в Україні чи за кордоном. Адже Залужний, як відомо, після того, як звільнився з посади Головнокомандувача Збройних Сил України, став послом України у Великій Британії.
Головнокомандувачем ЗСУ він став у липні 2021 року і пробув на цій посаді до 8 лютого цього року. Після звільнення Валерія Федоровича у керівництві ЗСУ відбулися масштабні кадрові зміни.
Валерій Залужний (Getty Images)
У листопаді цього року генерал заявляв про те, що він як український посол у Британії веде перемовини про те, щоб Україна разом із британським урядом домовилася про щорічне навчання у Сполученому Королівстві 5-7 тисяч українських студентів для підготовки кадрів для державного сектору.
За його словами, така підготовка є важливою для проведення протягом наступних 20 років в Україні справжніх європейських стандартів держслужби та для покращення взаємодії між бізнесом і державою.
Валерій Залужний (Getty Images)
Нещодавно Педан висловився про спілкування з Притулою та відповів, чи вважає його своїм другом.
Тим часом Притула розповів про останню переписку з Молочним, який полюбив "русский мир".