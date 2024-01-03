Притула відверто розповів, що придбав собі під час війни

Український ведучий та волонтер Сергій Притула відверто розповів, чи може він собі дозволити робити дорогі покупки під час війни з Росією.

Які покупки робить Сергій Притула під час війни

Притула розказав, що купив собі джинси, але тільки тому, що його змусила дружина.

"Серйозно. Жінка приїхала, насварила. Думаю, чоловіки мене зрозуміють. У нас не буває багато джинсів, у нас є саме ці джинси. Я не кажу, що в мене більше немає. У мене є ще, але класні були ті. І коли ти ходиш в одних і тих самих джинсах постійно, вони мають здатність протиратися там, де це виглядає не дуже пристойно. І дружина приїхала і сказала: "Ти як засновник великого фонду не маєш права бути позором сім'ї", і купила мені джинси", - розповів він.

Також у гардеробі волонтера з'явилися два костюми. Він купив їх на події, коли представляв Україну у Берліні, Брюсселі та Вашингтоні.

"Я купив два костюми, я ж державу представляю", - уточнив Сергій.

"Так я забув, коли що-небудь востаннє купував, тому що військові за два роки надарували багато футболок – мерчу. У принципі, ні на що суттєво гроші не витрачаю. Їжа, паливо, комунальні послуги – це те, що з обов'язкових речей. Ні нерухомості, ні транспортних засобів", - зізнався ведучий.