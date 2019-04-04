Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге

Сергей Притула готов быть ведущим на дебатах Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"
Дебаты Зеленского и Порошенко может провести Сергей Притула. Об этом известный шоумен и ведущий написал на своей странице в Facebook.
При этом у художественного руководителя "Вар'ятів" есть несколько требований к обоим кандидатам в президенты Украины. В частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны быть готовыми к тому, что Притула спросит их про Крым, а точнее, о принадлежности полуострова.
Кроме того, Притула, который не так давно сделал важное заявление о выборах 2019, расписал даты, в которые он не сможет модерировать дебаты.
"Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях:
4.04 - Запорожье
6.04 - Днепр
7.04 - Желтые Воды
8.04 - Вольногорск
13.04 - Изяслав
14.04 - Нетешин
16,17.04 - Львов
В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу, чей Крым!" - написал шоумен.
Скриншот
Публикация Притулы всего за несколько минут собрала тысячи лайков и отзывов. Украинцы говорят, что очень бы хотели видеть Сергея Дмитриевича в качестве ведущего дебатов. А еще лучше, пишут некоторые пользователи, надо было самому ведущему баллотироваться в президенты.
Также пользователи предлагают Притуле взять в качестве соведущего или Романа Скрыпина, или Янину Соколову, чтобы "ще зашкварніше було".
Скриншот
Напомним, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти перед вторым туром президентских выборов 2019.