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Притула погодився вести дебати Зеленського і Порошенка: українці у захваті


Сергій Притула готовий бути ведучим на дебатах Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"

Дебати Зеленського і Порошенка може провести Сергій Притула. Про це відомий шоумен і ведучий написав на своїй сторінці у Facebook

При цьому у художнього керівника "Вар'ятів" є кілька вимог до обох кандидатів у президенти України. Зокрема, Петро Порошенко і Володимир Зеленський мають бути готовими до того, що Притула запитає їх про Крим, а точніше, про приналежність півострова.

Окрім того, Притула розписав дати, у які він не зможе модерувати дебати.

"Штабам обох кандидатів повідомляю, що ось у ці дні я на гастролях:

4.04 - Запоріжжя

6.04 - Дніпро

7.04 - Жовті Води

8.04 - Вільногірськ

13.04 - Ізяслав

14.04 - Нетішин

16,17.04 - Львів

В будь-який інший день можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є у обох. Де НСК "Олімпійський" я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю, чий Крим!" - написав шоумен.

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Публікація Притули всього за кілька хвилин зібрала тисячі вподобань і відгуків. Українці кажуть, що дуже б хотіли бачити Сергія Дмитровича у якості ведучого дебатів. А ще краще, пишуть деякі користувачі, треба було самому ведучому балотуватися у президенти.

  • Треба питати не "чий Крим?", а "чи визнаєте Росію агресором?"
  • Дебати мають відбутися 19 квітня. У вас вільний день.
  • Треба було балотуватися у президенти, Сергію. Не стояла б країна зараз перед таким вибором.
  • Якщо як після Євробачення ніхто не поїде на інавгурацію - то я згоден.
  • Я вже хочу це бачити!
  • Матимете можливість, попросіть заспівати знамениту пісеньку харківських вболівальників.
  • Сергію, ти б краще в президенти балотувався. Переміг би ще в першому турі!
  • У Притули немає 1+1, а міг би теж президентом стати. Але розум є! А так він багато армії допомагав і допомагає!
  • Пане Сергію, може не треба, а то залишимось без президента взагалі? Дайте комусь з них шанс на перемогу.
  • Оце було б шоу! А потім переможець відмовиться від посади, як це було з Євробаченням!

Також користувачі пропонують Притулі взяти у якості співведучого або Романа Скрипіна, або Яніну Соколову, щоб "ще зашкварніше було".

  • Краще б ви були замість Зеленського.
  • Вимагаю Притулу на ведучого дебатів!
  • Сірий, без тебе на цьому батлі просто ніяк!
  • Треба спитати, чий Приват.
  • Може, якийсь хештег запустимо, чи що?

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Нагадаємо, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися перед другим туром президентських виборів 2019

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