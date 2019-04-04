Притула погодився вести дебати Зеленського і Порошенка: українці у захваті

Сергій Притула готовий бути ведучим на дебатах Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"
Дебати Зеленського і Порошенка може провести Сергій Притула. Про це відомий шоумен і ведучий написав на своїй сторінці у Facebook.
При цьому у художнього керівника "Вар'ятів" є кілька вимог до обох кандидатів у президенти України. Зокрема, Петро Порошенко і Володимир Зеленський мають бути готовими до того, що Притула запитає їх про Крим, а точніше, про приналежність півострова.
Окрім того, Притула розписав дати, у які він не зможе модерувати дебати.
"Штабам обох кандидатів повідомляю, що ось у ці дні я на гастролях:
4.04 - Запоріжжя
6.04 - Дніпро
7.04 - Жовті Води
8.04 - Вільногірськ
13.04 - Ізяслав
14.04 - Нетішин
16,17.04 - Львів
В будь-який інший день можу попрацювати модератором на дебатах. На безоплатній основі. Мій номер є у обох. Де НСК "Олімпійський" я знаю. Свистіть, якщо що. Будьте готові, що запитаю, чий Крим!" - написав шоумен.
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Публікація Притули всього за кілька хвилин зібрала тисячі вподобань і відгуків. Українці кажуть, що дуже б хотіли бачити Сергія Дмитровича у якості ведучого дебатів. А ще краще, пишуть деякі користувачі, треба було самому ведучому балотуватися у президенти.
Також користувачі пропонують Притулі взяти у якості співведучого або Романа Скрипіна, або Яніну Соколову, щоб "ще зашкварніше було".
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Нагадаємо, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні відбутися перед другим туром президентських виборів 2019.