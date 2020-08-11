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Притула йде в мери Києва: перші подробиці

Вівторок 11 серпня 2020 16:02
Притула йде в мери Києва: перші подробиці
Сергій Притула (Фото: facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Анна Шиканова

Сергій Притула вирішив поборотися за крісло мера Києва

Відомий український комік і шоумен Сергій Притула повідомив про те, що збирається балотуватися на пост мера Києва. Про це він заявив на форумі політичної партії "Голос".

Раніше про те, що Сергій Притула збирається зробити заяву, повідомило джерело в партії "Голос" в коментарі для Telegram-каналу PavlovskyNews. Джерело відзначило, що Сергій Притула повідомить про те, що збирається балотуватися на пост мера Києва. Висування відбудеться на форумі "Голоси", але джерело в партії порекомендував дочекатися офіційної заяви від самого потенційного кандидата.

"Я думаю, воно буде найближчим часом", - відзначило джерело.

Форум почався о 15:00, а близько 16:00 Сергій Притула підтвердив своє рішення балотуватися на пост мера Києва. Про це він заявив на форумі політичної сили.

Сергій Притула підтвердив своє рішення балотуватися на пост мера Києва.

Українці підтримали шоумена і пораділи, що він прийняв таке рішення. А Сергій Притула пообіцяв, що в його команді не буде випадкових людей і весільних фотографів, а тільки лише професіонали.

  • "Притула, вперед!"
  • "Сергій Дмитрович, ми готові разом з вами брати відповідальність!"
  • "Бажаємо перемоги! Команда" Голоси "заслуговує на перемогу"

Варто відзначити, що раніше ми публікували результати соцопитування Центру Разумкова, де жителі столиці вказали Сергія Притулу, як ймовірного кандидата на виборах. За нього готові були проголосувати 4% виборців. За чинного мера кияни готові були віддати 36% голосів. За даними Центру Разумкова, Притула за симпатіями виявився на 6 місці.

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