Социологи назвали лидеров симпатий киевлян на выборах мэра

Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Действующий мэр на сегодня опережает конкурентов

Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Далее по уровню электоральной поддержки идут:

Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%),

Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%),

Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),

Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%),

Сергей Притула (соответственно 4% и 4%),

Александр Попов (соответственно 3% и 4%),

Алексей Гончаренко (соответственно 4% и 3%),

Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%),

Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%),

Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%),

Борислав Береза (соответственно 2% и 2%),

Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%),

Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),

Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%)

Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 апреля 2020 года, свидетельствовали, что за Виталия Кличко на выборах мэра планировали голосовать 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.