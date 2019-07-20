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Даже не притормозила: в Ивано-Франковске иномарка сбила на "зебре" двухлетнюю девочку

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 17:17
Даже не притормозила: в Ивано-Франковске иномарка сбила на "зебре" двухлетнюю девочку
Иллюстративное фото: ДТП (РБК-Украина)

После ДТП ребенка доставили в больницу

В Ивано-Франковске произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребенок. Утром 20 июля автомобиль Mitsubishi Lancer совершил наезд на маленькую девочку, которая переходила дорогу со своей мамой на пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание "Галицкий Корреспондент".

Инцидент случился на улице Миколайчука 28. Женщина ехала на иномарке с улицы Стуса на улицу Миколайчука, и не притормозила перед "зеброй".

Как рассказала спикер патрульной полиции Кристина Мриглид, водитель не предоставила преимущество в движении пешеходам, и совершил наезд на девочку.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все детали происшествия.

Пострадавшего ребенка забрали в детскую больницу, где оказывают медпомощь.

Насколько серьезные травмы получила девочка - не уточняется. 

Даже не притормозила: в Ивано-Франковске иномарка сбила на &quot;зебре&quot; двухлетнюю девочку

Иллюстративное фото: Патрульная полиция (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в июне в Киеве водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку - машина сдавала назад, и водитель не заметил мальчика рядом с авто. Ребенка госпитализировали.

Также мы писали о том, что недавно в Конотопе под Сумами внедорожник сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. ДТП произошло в том самом месте, где 7 июня авто начальника полиции сбило мальчика, что вызвало широкий резонанс в обществе. 

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