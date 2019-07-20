ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Навіть не пригальмувала: в Івано-Франківську іномарка збила на "зебрі" дворічну дівчинку

STYLERЖиття    20.07.2019 - 17:17
Навіть не пригальмувала: в Івано-Франківську іномарка збила на "зебрі" дворічну дівчинку
Ілюстративне фото: ДТП (РБК-Україна)

Після ДТП дитину доставили до лікарні

В Івано-Франківську сталася ДТП, в результаті якої постраждала дворічна дитина. Вранці 20 липня автомобіль Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на маленьку дівчинку, яка переходила дорогу зі своєю мамою на пішохідному переході. Про це повідомляє місцеве видання "Галицький Кореспондент".

Інцидент стався на вулиці Миколайчука 28. Жінка їхала на іномарці з вулиці Стуса на вулицю Миколайчука, і не пригальмувала перед "зеброю".

Як розповіла спікерка патрульної поліції Христина Мриглід, водійка не надала перевагу в русі пішоходам, і скоїла наїзд на дівчинку.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група. В даний час з'ясовуються всі деталі події.

Постраждалу дитину забрали в дитячу лікарню, де надають медичну допомогу.

Наскільки серйозні травми отримала дівчинка - не уточнюється.

Навіть не пригальмувала: в Івано-Франківську іномарка збила на &quot;зебрі&quot; дворічну дівчинку

Ілюстративне фото: Патрульна поліція (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, в червні у Києві водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині - машина здавала назад, і водій не помітив хлопчика поруч з авто. Дитину госпіталізували.

Також ми писали про те, що нещодавно у Конотопі під Сумами позашляховик збив жінку з коляскою на пішохідному переході. ДТП сталася в тому самому місці, де 7 червня авто начальника поліції збило хлопчика, що викликало широкий резонанс у суспільстві.

Відірвало ногу: жахливе ДТП під Києвом забрало життя трьох пішоходів (фото, відео) Біля Лондона вуличний гонщик врізався в натовп, постраждали 17 людей
Новини України ДТПІвано-Франківськбольницапреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся