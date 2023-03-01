Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue

У розмові з журналістами Тіна Кароль зізналася, що у повсякденному житті одягається "дуже скромно, без пафосу та пишних елементів".

"Мені цього достатньо на сцені. Мені подобається губитися в натовпі. Я просто спостерігаю за людьми та вивчаю їхні історії, які потім надихають мене писати нові пісні", - пояснює співачка.

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Також в інтерв'ю Тіна розповіла, що іноді ходить до храму, "щоб помолитися і заспокоїти свої думки та душу". Саме це вона зробила й 24 лютого минулого року...

"Це місце тиші та спокою, але тієї ночі монахині порушили обітницю мовчання, плакали та телефонували своїм рідним. Це було жахливо, серце обливалося кров'ю, тому що весь монастир був наповнений криком і молитвами за спасіння душ", - розповіла зірка.

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Зараз, каже Кароль, її мотивують та заряджають енергією "історії, мужність, боротьба людей".

Крім того, вона нагадала усім, що "Україна нарешті стала гравцем на світовій арені".

"Наша музика перестає бути лише локальною, тому я також намагаюся інтенсивно видаватись у цьому напрямку", - додала артистка.

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)