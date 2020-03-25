Как присматривать за человеком, который на самоизоляции: советы Супрун

Коронавирус в Украине зафиксирован уже почти у 100 человек. Люди, у которых есть подозрение на СOVID-19, а также те, кто контактировал из зараженными или вернулись из страны, где большое количество зараженных, остаются на самоизоляции. Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о том, как правильно присматривать за такими людьми.

Человек на время самоизоляции должен находиться в отдельной комнате. При этом помещение должно хорошо проветриваться. Кроме того, спать такой человек должен на отдельной кровати.

Необходимо назначить одного, кто будет присматривать за таким человеком. При этом смотритель должен быть не из группы риска, которая подвержена тяжелым последствиям СOVID-19 (люди старше 60 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом).

Исключением может считаться мать, которая кормит грудью. Ученые говорят о малой вероятности передачи вируса через грудное молоко.

Дома все должны тщательно мыть руки. Также нужно делать влажную уборку не реже одного раза в день. Особенно, если дома находятся дети.

Человек, который самоизолируется, должен надевать маску, если с ним в помещении находится смотритель. В противном случае маску должен надевать человек, который ухаживает.

Если больному нужно выйти из дома, чтобы получить медицинскую помощь, он должен быть в маске.

Потребление пищи

Человек на самоизоляции должен принимать пищу в своей комнате. Оставлять еду лучше у двери, а потом забирать грязную посуду, чтобы человек на самоизоляции не покидал свою комнату.

Для мытья посуды можно использовать посудомоечную машину. После контакта с посудой надо тщательно помыть руки.

Если у вас нет посудомоечной машины, посуду надо тщательно помыть горячей водой с моющим средством и хорошо высушить.

На период самоизоляции также можно отделить посуду.

Нельзя обмениваться пищей или напитками и пить из общих чашек. При этом оставшуюся еду необходимо выбросить.

Пользование туалетом и ванной

После каждого использования следует дезинфицировать поверхности, с которыми контактировал человек на самоизоляции.

Лучше всего обсудить график, по которому жильцы дома будут использовать ванну вместе с человеком на самоизоляции.

Во время самоизоляции следует использовать отдельную туалетную бумагу, полотенца для рук, зубную пасту и другие принадлежности для гигиены.

Стирка вещей

Человеку на самоизоляции лучше собирать свои вещи для стирки в пакет, который можно оставлять у дверей комнаты. Тот, кто будет заниматься стиркой, должен быть в резиновых перчатках.

Как стирать белье:

Не встряхивать, избегать прямого контакта с вещами.

Стирать обычным порошком при высокой возможной температуре для материала.

После загрузки стиральной машины необходимо очистить и продезинфицировать все поверхности вокруг стиральной машины.

Если вы в перчатках, помойте их водой и мылом или обработайте антисептиком перед тем, как снимать.

Тщательно помойте руки с мылом после снятия перчаток, если были без них - также помойте руки.

Выстиранные вещи надо хорошо высушить, после погладить на самой высокой температуре (если это не повредит вещи).

Напомним, что Супрун рассказала о пользе круп и способах приготовления.