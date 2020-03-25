Як доглядати за людиною, яка на самоізоляції: поради Супрун

Коронавірус в Україні зафіксований вже майже в 100 осіб. Люди, у яких є підозра на СOVID-19, а також ті, хто контактував з зараженими або повернулися з країни, де велика кількість заражених, залишаються на самоізоляції. Колишній керівник Моз України Уляна Супрун розповіла про те, як правильно доглядати за такими людьми.

Людина на час самоізоляції повинна знаходитися в окремій кімнаті. При цьому приміщення повинне добре провітрюватися. Крім того, спати така людина має на окремому ліжку.

Необхідно призначити одного, хто буде доглядати за такою людиною. При цьому доглядач повинен бути не з групи ризику, яка схильна до тяжких наслідків СOVID-19 (люди старше 60 років, вагітні, люди з хронічними захворюваннями або ослабленим імунітетом).

Винятком може вважатися мати, яка годує груддю. Вчені говорять про малу ймовірність передачі вірусу через грудне молоко.

Вдома всі повинні ретельно мити руки. Також потрібно робити вологе прибирання не рідше одного разу в день. Особливо, якщо вдома знаходяться діти.

Людина, яка самоізолюється, повинна надягати маску, якщо з нею у приміщенні знаходиться доглядач. В іншому випадку маску повинна надягати людина, яка доглядає.

Якщо хворому потрібно вийти з дому, щоб отримати медичну допомогу, він повинен бути в масці.

Споживання їжі

Людина на самоізоляції повинна приймати їжу в своїй кімнаті. Залишати їжу краще у дверей, а потім забрати брудний посуд, щоб людина на самоізоляції не залишала свою кімнату.

Для миття посуду можна використовувати посудомийну машину. Після контакту з посудом треба ретельно помити руки.

Якщо у вас немає посудомийної машини, посуд треба ретельно помити гарячою водою з миючим засобом і добре висушити.

На період самоізоляції також можна відокремити посуд.

Не можна обмінюватися їжею або напоями та пити із загальних чашок. При цьому їжу, яка залишилася, необхідно викинути.

Користування туалетом і ванною

Після кожного використання слід дезінфікувати поверхні, з якими контактувала людина на самоізоляції.

Краще за все обговорити графік, за яким мешканці будинку будуть використовувати ванну разом з людиною на самоізоляції.

Під час самоізоляції слід використовувати окремо туалетний папір, рушники для рук, зубну пасту та інші засоби для гігієни.

Прання речей

Людині на самоізоляції краще збирати свої речі для прання в пакет, який можна залишати біля дверей кімнати. Той, хто буде займатися пранням, повинен бути в гумових рукавичках.

Як прати білизну:

Не струшувати, уникати прямого контакту з речами.

Прати звичайним порошком при високій можливій температурі для матеріалу.

Після завантаження пральної машини необхідно очистити та продезінфікувати всі поверхні навколо пральної машини.

Якщо ви в рукавичках, помийте їх водою і милом або обробіть антисептиком перед тим, як знімати.

Ретельно помийте руки з милом після зняття рукавичок, якщо були без них - помийте руки.

Випрані речі треба добре висушити, після погладити на самій високій температурі (якщо це не пошкодить речі).

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