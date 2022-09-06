UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В природном парке "Тузловские лиманы" пересохли уникальные озера (фото)

В парке "Тузловские лиманы" пересохли уникальные озера (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", которые находится в Одесской области, катастрофически пересыхают уникальные внутренние озера. Вода практически перестала поступать из Черного моря.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев на своей странице в Facebook.

Как сообщает Русев, в парке пересохли заповедные озера академика Ювеналия Зайцева. Они находятся возле песчаной пересыпи, под местным названием "Балатон". Это система мелких внутренних озер в низовье лимана Алибей, на границе с лиманами Шагани и Карачус. Одной из причин биолог назвал военные действия.

"Известно, что с 24 февраля 2022 года, орки минировали и загрязняли любимое Черное море, убивали сонарами дельфинов. А на фоне войны в конце лета также высохли и озера Ювеналия Зайцева. Это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым речкам в лиманы", - пояснил Русев.

Под Одессой пересохли озера в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/rusevivan)

Он добавил, что в этом году уровень воды в речке Дунай крайне низкий за последнее десятилетие, и поэтому вода не поступает также в лиманы Джантштейский, Малый Сасик. Соответственно не пополняются озера. И совершенно нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Кроме войны биолог назвал еще одну причину - блокирование выдачи разрешений местным рыбакам, которые за собственные средства готовы были сделать важную природоохранную работу.

"Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи садики галагазов", - подчеркнул Русев.

Фото: В парке "Тузловские лиманы" пересохли уникальные озера (facebook.com/rusevivan)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что озеро Синевир рекордно обмелело в августе.

А также мы писали о том, что из-за войны Украину могут заселить инвазионные и ядовитые растения.

Читайте РБК-Украина в Google News
экологияОдессаТузловские лиманы