В природном парке "Тузловские лиманы" пересохли уникальные озера (фото)

Как сообщает Русев, в парке пересохли заповедные озера академика Ювеналия Зайцева. Они находятся возле песчаной пересыпи, под местным названием "Балатон". Это система мелких внутренних озер в низовье лимана Алибей, на границе с лиманами Шагани и Карачус. Одной из причин биолог назвал военные действия.

"Известно, что с 24 февраля 2022 года, орки минировали и загрязняли любимое Черное море, убивали сонарами дельфинов. А на фоне войны в конце лета также высохли и озера Ювеналия Зайцева. Это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым речкам в лиманы", - пояснил Русев.

Под Одессой пересохли озера в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/rusevivan)

Он добавил, что в этом году уровень воды в речке Дунай крайне низкий за последнее десятилетие, и поэтому вода не поступает также в лиманы Джантштейский, Малый Сасик. Соответственно не пополняются озера. И совершенно нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Кроме войны биолог назвал еще одну причину - блокирование выдачи разрешений местным рыбакам, которые за собственные средства готовы были сделать важную природоохранную работу.

"Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи садики галагазов", - подчеркнул Русев.

Фото: В парке "Тузловские лиманы" пересохли уникальные озера (facebook.com/rusevivan)