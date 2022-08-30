Озеро Синевир рекордно обмелело из-за сильной засухи (фото)

Изюминка Закарпатской области, озеро Синевир, рекордно обмелело из-за сильной засухи. Уровень воды опустился почти на 6 метров и, хотя это еще не самый низкий показатель за всю историю наблюдений, берега озера выглядят печально.

Что произошло с озером Синевир, рассказал местный гид Виталий Диблюк в комментарии для Укринформ.

"В этом году зафиксирован исторический минимум обмеления озера Синевир. Причиной стало то, что на высокогорье Карпат и по всему Закарпатью на протяжении весны и лета этого года была длительная засуха, долго не было дождя", - рассказал Виталий Диблюк.

По словам гида, на Синевирском острове есть отметка, которая показывает рекордный минимум, до которого опускался уровень воды в озеро. Последний раз такую отметку видели в 2005 году.

Диблюк успокаивает, что Синевир не пересохнет, так как оно постоянно подпитывается ручейками с гор, которые никогда не пересыхают и не перемерзают.

Уровень воды в Синевире постоянно колеблется - из-за погодных условий. Весной наблюдается массовый приплыв воды в озеро из-за таяния снега в горах. И часто вода поднимается осенью - в период дождей.

"Поэтому Синевир по высотам уровня воды может прыгать 5-7 метров вверх-вниз. Своеобразным индикатором измерения высот является островок посредине озера, который имеет свою стабильную высоту, так как это вершина хребта, затопленного во время сдвига и образования озера. Поэтому его высоты замеряют минимум и максимум уровня воды в озере. В этом году он самый низкий за фиксированную историю озера", - подчеркнул гид.

Он добавил, что уже начинаются грозовые дожди, которые добавляют воду в экосистеме. И совсем скоро уровень воды снова поднимется.

На странице национального природного парка "Синевир" в Facebook сообщили, что причин для волнений нет.

Обмеление озера - ежегодный процесс и в этом году вода действительно сильно опустилась, но критических показателей не достигла.

"Уровень воды в озере Синевир от максимального уровня снизился на 6 метров, а от среднего уровня на 3 метра. Хотя исторический минимум уровня снижения воды в предыдущие годы составляет 9-9,5 метров, в зависимости от места измерения. Так что озеро Синевир находится вне границы максимального обмеления еще на 3-3,5 метра", - сказано в сообщении.

Фото: Озеро Синевир (facebook.com/synevyr)