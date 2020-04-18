ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле: что придумали "дельцы"

STYLERПроисшествия    18.04.2020 - 07:04
Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле: что придумали "дельцы"
Пожар в Чернобыльской зоне (фото: www.dsns.gov.ua)

Аферисты собирают в соцсетях деньги якобы на ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не удается потушить из-за сильного ветра и больших площадей, охваченных пламенем. В ГСЧС сообщили, что что к тушению привлечены более 700 человек и 156 единиц техники, в том числе 3 вертолета, а для оказания помощи направлена тяжелая инженерная техника ВСУ. В то же время находятся некоторые аферисты, которые пытаются нажиться на происшествии.

Спасатели обратились к украинцам и призвали быть осторожными, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Так, в социальных сетя довольно часто встречаются лживые посты о том, что ГСЧС Украины якобы собирает средства на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций.

Сейчас топ-тема для злоумышленников - резонансная ситуация с пожарами в Зоне отчуждения.

"Поэтому Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве сообщает вам, что эти посты является фальсификацией, и просит не верить мошенникам", - говорится в сообщении спасателей на странице в Facebook.

Также чрезвычайники опубликовали несколько таких примеров о фейковых сборах средств.

Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле: что придумали &quot;дельцы&quot;Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле: что придумали &quot;дельцы&quot;Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле: что придумали &quot;дельцы&quot;

Мошенники собирают деньги якобы на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, что пожарные пытаются ликвидировать огненную стихию в зоне отчуждения с 4 апреля, и сейчас пожар локализован, но на таких площадях происходит тление.

В ГСЧС заявили, что угрозы для критических объектов ЧАЭС, такие как "Укрытие", "Вектор" и другим - нет.

Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч., На КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Ранее мы писали о том, что правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения еще одному поджигателю.

Украина в огне: пламя уничтожило леса, свалки и несколько сел Пожар в Чернобыльской зоне потушили
Новости Украины ЧернобыльГСЧСмошенничество
Lite
On Top