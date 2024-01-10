Природно чи кесарів? Українська актриса запитала, як народжувати краще: ось що їй відповіли

Вікторія Варлей нещодавно повідомила про свою вагітність , а тепер вирішує, яким чином буде народжувати і висловила свою думку у соціальній мережі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Варлей.

Вікторія Варлей думає, як їй народжувати

Вікторія довго не зізнавалась у тому, що вона вагітна і лише дотягнувши до серйозного терміну, влаштувала фотосесію та поділилась відео та фото зі своїми прихильниками, які були, м’яко кажучи, шоковані цією новиною.

Звісно, під дописом акторки було написано багато коментарів з привітаннями та своїм щирим здивуванням. Після цього "вагітного" контенту на сторінці Вікторії побільшало і вона, як і будь-яка жінка у цікавому положенні радиться з іншими матусями.

Однією з тем стали пологи. Віка має свою думку на цей рахунок, але все ж таки вирішила порадитись зі своєю аудиторією щодо того, як їй народжувати, природним шляхом або кесарів.

"Природні пологи чи кесарів розтин? Дівчата, дуже цікава ваша думка, особливо матусі, хто вже народжував, поділіться своїм досвідом. Я за природні пологи, адже саме так задумано природою, звичайно якщо немає показання лікаря для кесаревого розтину", - пише Вікторія у своєму дописі

Вікторія Варлей думає, як їй народжувати (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Виходить, що для себе актриса вже прийняла рішення, але із задоволенням читає всі коментарі та веде дискусії зі своїми підписниками щодо пологів.

Також раніше екс-учасниця "Холостяка" провела GENDER PARTY в instagram.

"Цікава ваша думка, як думаєте на кого очікуємо на хлопчика чи дівчинку? В мене чесно кажучи не було вподобання в якийсь один бік, адже це не так важливо. А для вас, я все-таки більше мама дівчинки чи хлопчика?", - запитала Варлей у фоловерів.

Але у коментарях думки розділилися майже порівну. Та стать своєї майбутньої дитини Вікторія вже повідомила.