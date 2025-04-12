Природність - у тренді: 5 зірок, які відмовилися від макіяжу у реальному житті

Памела Андерсон

Коли у жовтні 2023 року Памела Андерсон з’явилася на Паризькому тижні моди без макіяжу, це викликало справжній резонанс у світі моди та шоу-бізнесу. Деякі ЗМІ поширювали припущення про її стан здоров’я, хоча насправді жодних проблем не було.

А от користувачі соцмереж навпаки - висловлювали підтримку акторці й захоплення її відкритістю. Спостерігати за тим, як одна з найвідоміших зірок 90-х вільно демонструє своє обличчя без косметики перед сотнями камер, ще й із посмішкою, - справжній акт сміливості. Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Особливо, з огляду на вік: серед знаменитостей зазвичай не заведено з’являтися на публіці без мейкапу, особливо після 50.

Своє рішення Памела пов’язує з особистою втратою: після смерті близької подруги й візажистки у 2019 році вона поступово перестала фарбуватись і згодом відчула, наскільки це звільняє.

"Я вирішила, що просто піду на показ мод і ні з ким не змагатимуся. Та й навіщо мені витрачати три години в кріслі візажиста, коли на мені це чудове вбрання від Вів'єн Вествуд?", - сказала вона на шоу Дрю Беррімор, додавши, що, на її думку, ніхто навіть не помітить. Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Шейлін Вудлі

Актриса Шейлин Вудлі пояснює свою відмову від макіяжу просто і зрозуміло. Вона не хоче створювати образ недосяжної ідеальної жінки, до якого інші можуть прагнути, спостерігаючи за нею на червоних доріжках. Тому на офіційних заходах часто можна побачити Шейлін Вудлі без макіяжу або з його мінімумом. Шейлин Вудлі (фото: instagram.com/shailenewoodley)

Її філософія проста: для того, щоб мати гарний вигляд, не обов’язково ховатися за косметикою.

Аліша Кіз

Памела Андерсон не є першою, хто запровадив тренд no makeup на червоних доріжках. У 2016 році Аліша Кіз також прийняла рішення відмовитися від косметики, оскільки зрозуміла, що вона використовувала макіяж як захисний щит, щоб приховати свою справжню особистість.

"Але тепер я почуваюся набагато комфортніше без нього", - поділилася вона. Аліша Кіз (фото: instagram.com/aliciakeys)

Оглядаючись назад, співачка зазначає, що її стосунки з красою були "напруженими", але саме цей крок допоміг їй краще пізнати себе. Зараз Аліша використовує косметику лише за бажанням, а також має власний бренд Keys Soulcare, який пропонує продукцію для догляду та декоративну косметику. Аліша Кіз (фото: instagram.com/aliciakeys)

Кеті Холмс

Кеті не є великою прихильницею макіяжу, особливо коли для цього немає особливих причин. У повсякденному житті актриса зазвичай обмежується двома засобами - сонцезахисним кремом та блиском для губ. Кеті Холмс (фото: instagram.com/katieholmes)

Вона віддає перевагу мінімалістичному підходу до догляду за шкірою та користується професійними процедурами і косметикою замість того, щоб наносити товстий шар тонального крему.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу ніколи не вважала макіяж необхідною частиною свого життя. Вона досі рідко використовує косметику.

"Я ніколи не захоплювалася макіяжем. Мені більше подобається відчуття чистої шкіри", - ділилася акторка. Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Актриса спокійно ставиться до природних змін, пов’язаних з віком, і своїм прикладом демонструє, як важливо приймати себе в будь-якому віці і вигляді. Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)