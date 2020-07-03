Природа восстанавливается: как выглядит Чернобыльская зона в условиях карантина

Природа Чернобыля (коллаж РБК-Украина)

Природа Чернобыля постепенно восстанавливается после пожаров

В сети показали, как сейчас выглядит Чернобыльская зона в условиях карантина. В последнее время в сети появилось много мифов о том, мол, река Припять вышла из берегов и этой территории грозит затопление. Оказалось, что это не так.

В сюжете ТСН рассказали, как сейчас обстоят дела в зоне отчуждения. Чрезвычайно сухая зима привела к тому, что в Чернобыльской зоне меньше воды и больше огня. И после масштабных пожаров местность спасает себя сама. Через две недели после ликвидации возгорания здесь появилась зеленая трава, а на лугах и поймах после дождей все быстро зазеленело.

Специалисты отмечают, что на восстановление выжженных деревьев понадобится минимум десять лет. Разрастается Чернобыльская зона и из-за отсутствия туристов, количество которых за карантин сократилось в разы. Обычно днем город-призрак вновь оживал, однако, сейчас проторенные тропы зарастают.

Без посетителей, говорят журналисты, объект Припять выглядит именно таким, каким вы его себе представляли: совсем пустым и с неожиданностью на каждом шагу. Например, на одном из отелей надпись "Полесье" разукрасили в радугу.

Тем временем в поселке Купуватое до сих пор живут 16 самоселов. София и ее сестра Аня рассказывают, что доступ к еде, несмотря на тревогу в соцсетях, есть. Еду семье привозят родные, а еще закупки возможны раз в месяц, когда приезжает автолавка.

Кстати, земля, которая раньше была зараженной, стала понемногу давать урожай.

Как в Чернобыле восстанавливается природа (ТСН)

Напомним, что лесные пожары начались 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Котовского лесничества между ПГТ Полесское, селами Тарасы и Владимировка, а затем и в Житомирской области. Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить за 10 суток, 16 апреля из-за сильного ветра снова возник открытый огонь. К тушению были привлечены более 500 человек и более 120 единиц техники.

По состоянию на 17 апреля 2020 года предварительная оценка площади пожаров составляла около 11 500 га. Полностью все пожары были ликвидированы к середине мая.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали птенцов редкой птицы.

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Автор: Людмила Жукова