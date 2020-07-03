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Природа відновлюється: як виглядає Чорнобильська зона в умовах карантину

STYLERЖиття    03.07.2020 - 13:52
Природа відновлюється: як виглядає Чорнобильська зона в умовах карантину
Природа Чорнобиля (колаж РБК-Україна)

Природа Чорнобиля поступово відновлюється після пожеж

У мережі показали, як зараз виглядає Чорнобильська зона в умовах карантину. Останнім часом в мережі з'явилося багато міфів про те, мовляв, річка Прип'ять вийшла з берегів і цій території загрожує затоплення. Виявилося, що це не так.

В сюжеті ТСН розповіли, як зараз йдуть справи у зоні відчуження. Надзвичайно суха зима призвела до того, що в Чорнобильській зоні менше води і більше вогню. І після масштабних пожеж місцевість рятує себе сама. Через два тижні після ліквідації загоряння тут з'явилася зелена трава, а на луках і заплавах після дощів все швидко зазеленіло.

Фахівці відзначають, що на відновлення спалених дерев знадобиться мінімум десять років. Розростається Чорнобильська зона і через відсутність туристів, кількість яких за карантин скоротилося в рази. Зазвичай вдень місто-привид знову оживало, однак, зараз проторені стежки заростають.

Без відвідувачів, кажуть журналісти, об'єкт Прип'ять виглядає саме таким, яким ви його собі уявляли: зовсім порожнім і з несподіванкою на кожному кроці. Наприклад, на одному з готелів напис "Полісся" прикрасили у веселку.

Тим часом у селищі Купувате досі живуть 16 самоселів. Софія і її сестра Аня розповідають, що доступ до їжі, незважаючи на тривогу в соцмережах, є. Їжу родині привозять рідні, а ще закупівлі можливі раз на місяць, коли приїжджає автолавка.

До речі, земля, яка раніше була зараженою, стала потроху давати врожай.

Як у Чорнобилі відновлюється природа (ТСН)

Нагадаємо, що лісові пожежі почалися 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження на території Котовського лісництва між СМТ Поліське, селами Тараси і Володимирівка, а потім і в Житомирській області. Масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити за 10 діб, 16 квітня через сильний вітер знову виник відкритий вогонь. До гасіння було залучено понад 500 осіб і більше 120 одиниць техніки.

За станом на 17 квітня 2020 року попередня оцінка площі пожеж становила близько 11 500 га. Повністю всі пожежі були ліквідовані до середини травня.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали пташенят рідкісної птиці.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Чорнобиль
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