Природа словно ожила: в сети появились чарующие снимки Австралии

Пожары в Австралии поразили своими масштабами, казалось изменений к лучшему можно не ожидать, однако теперь часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма. Снимками природы делятся пользователи Instagram.

"Наша, опустошенная пожаром земля, возвращается. Из-за пожара некоторые из самых популярных национальных парков Австралии оказались в жутком состоянии, но новый рост прорывается сквозь тьму", - указано в сообщении.

Фото: instagram.com/abcnews_au

Отмечается что, хотя сезон лесных пожаров еще далек от завершения, в Новом Южном Уэльсе и в Голубых горах и в Квинслендском национальном парке Ламингтон восстановление природы уже началось.

Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров погибло более миллиарда животных.

Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

Однако несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.