ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 09:08
В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу

В Канберре (столица Австралии) объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает AFP.

Чрезвычайное положение объявлено в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла +40 в четверг в штате Южная Австралия.

Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эти меры "эффективные сейчас и будут действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности". Отмечается, что пожары могут коснуться южного предместья столицы, где живет около 400 тысяч людей.

Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.

После этой бури страну накрыл град размером с мяч для гольфа, который разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.

На Австралию после бури обрушился град Австралию накрыли мощные пылевые бури
Новости Украины пожарАвстралиячрезвычайные ситуации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь