В Припяти установили необычную новогоднюю елку: трогательные фото

В Припяти установили новогоднюю елку на улице в центре города-призрака, расположенного всего в трех километрах от Чернобыльской АЭС. Хвойная красавица появилась здесь впервые с момента техногенной катастрофы в апреле 1986-го - 33 года назад.

Праздничное дерево разместили возле дворца культуры "Энергетик", передает ZIK 25 декабря.

Также опубликованы фото, как люди наряжают живую елку высотой под 4 метра.

На мероприятие приехали бывшие жители города, которые украсили ель новогодними шарами, игрушками, а также прикрепили к веткам старые фотографии из своего детства.

Внизу у "подножия" уникальной праздничной ели-красавицы поставили куклу Деда мороза.

В Припяти установили новогоднюю елку (Фото: zik.ua)

Отметим, что одним из главных атрибутов рождественских и новогодних праздников ель стала не случайно - впервые традиция наряжать ее появилась в Германии, где это дерево символизировало вечную жизнь и плодородие.

Так, бывшие жители этого "мертвого" города к католическому Рождеству и перед Новым годом снова вернули на улицы праздник.

К слову, недавно в Чернобыле в зоне радиационно-экологического биосферного заповедника заметили лошадей Пржевальского и лосей, которые паслись на лугу с остатками травы в этот необычно теплый декабрь.

В зоне отчуждения создан интродукционных участок редких и реликтовых растений мировой флоры.

В Припяти до взрыва на ЧАЭС проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас город пустует из-за высокого уровня радиации.