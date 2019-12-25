У Прип'яті встановили незвичайну новорічну ялинку: зворушливі фото

У Прип'яті встановили новорічну ялинку (Фото: колаж РБК-Україна)

Новорічна ялинка з'явилася у центрі Прип'яті вперше за 33 роки

У Прип'яті встановили новорічну ялинку на вулиці в центрі міста-привида, розташованого всього в трьох кілометрах від Чорнобильської АЕС. Хвойна красуня з'явилася тут вперше з моменту техногенної катастрофи в квітні 1986-го - 33 роки тому.

Святкове дерево розмістили біля палацу культури "Енергетик", передає ZIK 25 грудня.

Також опубліковані фото, як люди наряджають живу ялинку висотою під 4 метри.

На захід приїхали колишні жителі міста, які прикрасили ялинку новорічними кульками, іграшками, а також прикріпили до гілок старі фотографії зі свого дитинства.

Внизу біля "підніжжя" унікальної святкової ялинки-красуні поставили ляльку Діда мороза.

У Прип'яті встановили новорічну ялинку (Фото: zik.ua)

Зазначимо, що одним з головних атрибутів різдвяних та новорічних свят ялина стала не випадково - вперше традиція наряджати її з'явилася в Німеччині, де це дерево символізувало вічне життя і родючість.

Так, колишні мешканці цього "мертвого" міста на католицьке Різдва і перед Новим роком знову повернули на вулиці свято.

До речі, нещодавно в Чорнобилі в зоні радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили коней Пржевальського та лосів, які паслися на лузі з залишками трави в цей незвично теплий грудень.

У зоні відчуження створено інтродукційну ділянку рідкісних і реліктових рослин світової флори.

У Прип'яті до вибуху на ЧАЕС проживали 47,5 тисяч людей. Зараз місто пустує через високий рівень радіації.