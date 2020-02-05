В Припять вернулись бывшие жители с подарками: городу-призраку "стукнуло" 50 лет (видео)

В Припять вернулись бывшие жители, чтобы провести своеобразную акцию в честь 50-го дня рождения города.

Полвека назад стартовало строительство Чернобыльской атомной электростанции, и всего в трех километрах от нее 4 февраля принялись возводить для энергеников и сотрудников АЭС город, получивший свое название от реки Припять. В этом населенном пункте до техногенной катастрофы 26 апреля 1986 года проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас город пустует из-за высокого уровня радиации.

Тем не менее, местные жители после многолетнего вынужденного отсутствия после эвакуации время от времени приезжают в город-призрак, чтобы поддерживать в нем "живой дух". Накануне Нового 2020-го года люди даже установили в центре Припяти уникальную праздничную елку, которую украсили игрушками и старыми фотографиями.

Сейчас бывшие жители нанесли новый визит к "имениннику".

По словам бывшего мастера ЧАЭС 73-летнего Александра Забиоченко, в родном городе он не был 20 лет. В день взрыва у него был выходной, чтобы съездить в Киев на футбол. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Цепью окружила милиция, никого не выпускала. Я говорю, что на футбол. Мне говорят, мол, иди, там что-то на станции произошло", - вспоминает он. Проживает мужчина в настоящее время в Славутиче Киевской области.

Валентина Ретунская рассказала, что ее отец был одним из первых строителей. Женщина отсутствовала в Припяти 15 лет.

"Трудно ездить, душевная травма. Я помню и город, и квартиру, какой она осталась. Я не знаю, отважусь ли уйти", - сказала она.

Люди приехали на электричке, а после прохождения контроля пересели на автобус, который и довез их в центр Припяти. Тут на площади возле колеса обозрения устанавливают надпись "С Днем рождения" - символический подарок "юбиляру". Встречают у себя дома гостей - туристов-иностранцев и показывают им фотографии той Припяти, которую помнят они.

Вечером в центре ожившего города состоялась праздничная акция. На стене отеля, как на экране, демонстрировали архивные кадры под музыку на синтезаторе - музыканты установили уникальный звук пианино, созданный в заброшенной Припяти.

В Припять на день города приехали бывшие жители, чтобы поздравить "именинника" с 50-летием