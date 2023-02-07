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Припиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всі

Як правильно варити макарони (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося, що може бути простіше, ніж зварити й злити макарони, будь-то ріжки, ракушки, спагеті, чи бантики? Але ні, тут теж можна наробити помилок.

Про цікавий спосіб зливати макарони - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Яку помилку допускають всі при зливанні макаронів

Зазвичай, ми відкидаємо макарони на друшляк, даємо їм стекти і потім вже подаємо до столу - з соусом чи до основної страви.

Цей спосіб має ряд недоліків. Адже пересипати макарони з каструлі з окропом - ще та задача, вони вивалюються, окріп розбризкується...

Натомість спробуйте друшляк помістити прямо в каструлю і злити через отвори воду. Так макарони залишаться в каструлі, а вода собі стече в раковину. Головне, щоб друшляк підходив за розмірами - про це варто подбати перед вибором каструлі для варіння.

Дивіться нижче коротку фотоінструкцію:

Скільки часу готувати макарони

Тут все вкрай просто, адже виробники, як правило вказують час варіння макаронних виробів на упаковці. В середньому він становить 8-10 хвилин.

Важливо, щоб води було вдосталь, її треба посолити і закип'ятити, а потім додавати макарони. Їх треба помішати після додавання і ще 1-2 рази в процесі варіння, щоб вони не прилипли до дна каструлі і не злиплися між собою.

Далі вже, як звикли: або на сковорідку з соусом, або додайте масла і подавайте в якості гарніру до основних страв.

Цікаво, що макарони після закипання можна просто вимкнути і залишити на час, приблизно більший, ніж їм потрібен для варіння, тобто хвилин 15-20. Вони "дійдуть" і будуть готові до споживання. Головне - щоб вони перекипіли у воді, а не просто залити їх окропом.

Раніше ми писали, як завжди правильно варити будь-яку кашу. Таблиця кількості води, крупи та часу на приготування.

Також читайте, як насправді треба варити гречку і яку можна просто запарити окропом.

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