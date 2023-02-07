Прекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти все

Какую ошибку допускают все при сливе макарон

Обычно мы отбрасываем макароны на дуршлаг, даем им стечь и потом уже подаем к столу – с соусом или к основному блюду.

Этот способ имеет ряд недостатков. Ведь пересыпать макароны из кастрюли с кипятком – еще та задача, они вываливаются, кипяток разбрызгивается.

Попробуйте дуршлаг поместить прямо в кастрюлю и слить через отверстия воду. Так макароны останутся в кастрюле, а вода стечет себе в раковину. Главное, чтобы дуршлаг подходил по размерам – об этом стоит позаботиться перед выбором кастрюли для варки.

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Сколько времени готовить макароны

Здесь все очень просто, ведь производители, обычно указывают время варки макаронных изделий на упаковке. В среднем оно составляет 8-10 минут.

Важно, чтобы воды было достаточно, ее нужно посолить и вскипятить, а затем добавлять макароны. Их нужно помешать после добавления и еще 1-2 раза в процессе варки, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и не слиплись между собой.

Дальше уж, как привыкли: либо на сковородку с соусом, либо добавьте масла и подавайте в качестве гарнира к основным блюдам.

Интересно, что макароны после закипания можно просто выключить и оставить на время, примерно большее, чем им нужно для варки, то есть минут 15-20. Они "дойдут" и будут готовы к потреблению. Главное – чтобы они перекипели в воде, а не просто залить их кипятком.