Припиніть вірити в ці страшилки: гінеколог зруйнувала головні міфи про викидень

Багато жінок, які планують вагітність, стикаються з викиднем у першому триместрі. Існує ряд причин такої трагічної події для кожної пари, але деякі з них в наш час видаються смішними і мають залишитися в минулому.
Про це розповіла гінеколог Анна Ролдугіна.
Насправді ні. Ні фізичні навантаження (навіть з підняттям ваги), ні вживання кави (яка часто буває дуже необхідна для бадьорості), ні падіння, не призводять до викидня.
У випадку падіння варто пам'ятати, що спочатку вагітності плід ще дуже маленький, а стінки матки досить товсті і щільні, щоб його надійно захистити.
Зрозуміло в розумних межах. Якщо ви ніколи не носили мішки з піском і не стрибали з парашута, то навряд чи це гарна ідея починати з настанням вагітності.
Стрес, нервова напруга, несприятлива емоційна обстановка, звичайно, погано впливають на загальний стан вагітної, але не призводять до втрати дитини.
На щастя, на цю тему є чимало досліджень, які підтверджують, що помірне статеве життя не має негативного впливу на плід. Тому даруйте задоволення один одному й надалі.
І в цьому випадку факти підкріплені дослідженнями, результати яких свідчать, що після того, як ви перестали приймати КОК, ризик втрати дитини або розвитку інших ускладнень не підвищується.
Сучасні вакцини від грипу та їхня дія на вагітних добре вивчені. І ось саме грип і ускладнення, які він викликає, можуть бути небезпечні для плоду. А щеплення – навряд.
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