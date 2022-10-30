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Прекратите верить в эти страшилки: гинеколог разрушила главные мифы о выкидыше

Фото: гинеколог разрушила главные мифы о выкидыше (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие женщины, планирующие беременность, сталкиваются с выкидышем в первом триместре. Существует ряд причин такого трагического события для каждой пары, но некоторые из них в наше время кажутся смешными и должны остаться в прошлом.

Об этом рассказала гинеколог Анна Ролдугина.

Миф № 1. Я активно занималась спортом/пила много кофе/упала, это спровоцировало выкидыш

На самом деле нет. Ни физические нагрузки (даже с поднятием веса), ни употребление кофе (который часто бывает очень необходим для бодрости), ни падения, не приводят к выкидышу.

В случае падения следует помнить, что с начала беременности плод еще очень маленький, а стенки матки достаточно толстые и плотные, чтобы его надежно защитить.

Разумеется в разумных пределах. Если вы никогда не носили мешки с песком и не прыгали с парашюта, то вряд ли это хорошая идея начинать с наступлением беременности.

Миф №2. Я перенервничала, и это привело к выкидышу

Стресс, нервное напряжение, неблагоприятная эмоциональная обстановка, конечно, плохо влияют на общее состояние беременной, но не приводят к потере ребенка.

Миф №3. Я занималась сексом, и это причина выкидыша

К счастью, на эту тему есть немало исследований, подтверждающих, что умеренная половая жизнь не оказывает негативного влияния на плод. Поэтому дарите удовольствие друг другу и дальше.

Миф №4. В выкидыше виноваты КОК (комбинированные оральные контрацептивы), которые я принимала до беременности

И в этом случае факты подкреплены исследованиями, результаты которых свидетельствуют, что после того, как вы перестали принимать КОК, риск потери ребенка или развития других осложнений не повышается.

Миф №5. Я сделала прививку от гриппа, и произошел выкидыш

Современные вакцины от гриппа и их действие на беременных хорошо изучены. И именно грипп и осложнения, которые он вызывает, могут быть опасны для плода. А прививка – вряд ли.

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