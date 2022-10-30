Прекратите верить в эти страшилки: гинеколог разрушила главные мифы о выкидыше

Многие женщины, планирующие беременность, сталкиваются с выкидышем в первом триместре. Существует ряд причин такого трагического события для каждой пары, но некоторые из них в наше время кажутся смешными и должны остаться в прошлом.
Об этом рассказала гинеколог Анна Ролдугина.
На самом деле нет. Ни физические нагрузки (даже с поднятием веса), ни употребление кофе (который часто бывает очень необходим для бодрости), ни падения, не приводят к выкидышу.
В случае падения следует помнить, что с начала беременности плод еще очень маленький, а стенки матки достаточно толстые и плотные, чтобы его надежно защитить.
Разумеется в разумных пределах. Если вы никогда не носили мешки с песком и не прыгали с парашюта, то вряд ли это хорошая идея начинать с наступлением беременности.
Стресс, нервное напряжение, неблагоприятная эмоциональная обстановка, конечно, плохо влияют на общее состояние беременной, но не приводят к потере ребенка.
К счастью, на эту тему есть немало исследований, подтверждающих, что умеренная половая жизнь не оказывает негативного влияния на плод. Поэтому дарите удовольствие друг другу и дальше.
И в этом случае факты подкреплены исследованиями, результаты которых свидетельствуют, что после того, как вы перестали принимать КОК, риск потери ребенка или развития других осложнений не повышается.
Современные вакцины от гриппа и их действие на беременных хорошо изучены. И именно грипп и осложнения, которые он вызывает, могут быть опасны для плода. А прививка – вряд ли.
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