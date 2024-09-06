Припиніть використовувати суржик! Як сказати правильно "лєснічна площадка" та "замочна скважина"

Як розповів мовознавець, він часто стикається зі словосполученнями "лєстнічна площадка" та "замочна скважина". І це є суржики, які походять з російської мови. А в українській мові є дуже мелодійні відповідники.

"Не раз чув, як кажуть: "зачекай мене на лєстнічній площадці". Не вживайте такий вираз, бо це суржик. Як же правильно назвати цю частину загального коридору? Сходовий майданчик. Зверніть увагу: не схОдовий майданчик, а сходовИй майданчик", - зазначив Авраменко.

Також він вказав на те, що ще частіше українці роблять помилку у словосполученні "замочна скважина" - і це так само є суржиком.

"Запам'ятайте, як називається отвір для ключа - замкОва щілина. До речі, наші словники дозволяють наголошувати слово "щілина" двояко", - пояснив мовознавець.

Наостанок фахівець зауважив, що правильно буде казати не "відкриваємо вхідні двері", а "відчиняємо вхідні двері".