UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Припиніть використовувати суржик! Як сказати правильно "лєснічна площадка" та "замочна скважина"

Мовознавець закликав не використовувати суржик у словах про будинок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Майже щодня українці використовують слова, які невиправдано запозичені з російської мови. Вони перероблені на українській лад і засмічують нашу мову суржиком - розмовною мовою, яка об'єднує штучно декілька інших мов, без дотримання літературної мови. Саме така ситуація зі словами, які стосуються будинку та квартири.

Як правильно називати предмети у будинку і не використовувати суржик, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Як розповів мовознавець, він часто стикається зі словосполученнями "лєстнічна площадка" та "замочна скважина". І це є суржики, які походять з російської мови. А в українській мові є дуже мелодійні відповідники.

"Не раз чув, як кажуть: "зачекай мене на лєстнічній площадці". Не вживайте такий вираз, бо це суржик. Як же правильно назвати цю частину загального коридору? Сходовий майданчик. Зверніть увагу: не схОдовий майданчик, а сходовИй майданчик", - зазначив Авраменко.

Також він вказав на те, що ще частіше українці роблять помилку у словосполученні "замочна скважина" - і це так само є суржиком.

"Запам'ятайте, як називається отвір для ключа - замкОва щілина. До речі, наші словники дозволяють наголошувати слово "щілина" двояко", - пояснив мовознавець.

Наостанок фахівець зауважив, що правильно буде казати не "відкриваємо вхідні двері", а "відчиняємо вхідні двері".

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний законМовний омбудсмен