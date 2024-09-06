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Прекратите использовать суржик! Как сказать правильно "лєснічна площадка" и "замочна скважина"

Языковед призвал не использовать суржик в словах о доме (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Почти каждый день украинцы используют слова, которые неоправданно заимствованы из русского языка. Они переделаны на украинский лад и засоряют наш язык суржиком - разговорным языком, объединяющим искусственно несколько других языков, без соблюдения литературного языка. Именно такая ситуация со словами, касающимися дома и квартиры.

Как правильно называть предметы дома и не использовать суржик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Как рассказал языковед, он часто сталкивается со словосочетаниями "лєснічна площадка" и "замочна скважина". И это суржики, которые происходят из русского языка. А в украинском языке есть очень мелодичные соответствия.

"Не раз слышал, как говорят: "зачекай мене на лєстнічній площадці". Не употребляйте такое выражение, потому что это суржик. Как же правильно назвать эту часть общего коридора? Сходовий майданчик. Обратите внимание: не схОдовий майданчик, а сходовИй майданчик", - отметил Авраменко.

Также он указал на то, что еще чаще украинцы совершают ошибку в словосочетании "замочна скважина" - и это так же суржик.

"Запомните, как называется отверстие для ключа - замкОва щілина. Кстати, наши словари позволяют ставить ударение в слове "щілина" двояко", - объяснил языковед.

Напоследок специалист заметил, что правильно будет говорить не "відкриваємо вхідні двері", а "відчиняємо вхідні двері".

 

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