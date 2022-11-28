Припиніть так варити гречку. Помилка, яку роблять майже всі

Як зазвичай варять гречку

Багато хто пам’ятає універсальну формулу для варіння більшості круп. Це 1 до 2, тобто на одну склянку крупи додаємо дві склянки води і варимо до готовності.

З гречкою більшість з нас чинить так само. Але це помилка.

Як насправді треба варити гречку

Річ у тім, що звична кожному темна гречка з супермаркету – це вже напівготова крупа, яка пройшла первинну обробку.

Щоб її приготувати, досить залити гречану крупу окропом (в знайомій пропорції, 1 до 2). Після цього накрити кришкою і зачекати, поки крупа не вбере всю воду і не набухне.

Якщо боїтеся ризикувати недовареною крупою, після того, як заллєте окропом поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього вимикаємо і накриваємо кришкою. Коли крупа розбухне, залишиться додати улюблені спеції, масло, засмажку, гриби або щось інше, що ви любите.

Не всю гречку варто готувати так

Окрім темної, буває й біла (зелена) гречка. Вона зустрічається в продажу рідше і коштує, зазвичай дорожче. Така крупа необроблена, а при варінні має більшу в’язкість за темну гречку. Вона добре підходить для супів чи молочних каш.

Але білу гречку варити треба, адже вона не пройшла первинну обробку, на відміну від темної.