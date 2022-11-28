Припиніть так варити гречку. Помилка, яку роблять майже всі

Гречка – одна з найпопулярніших українських круп, з якої варять каші, супи, додають в котлети і готують смачні гречаники. Хоча варіантів приготування багато, найпростішою стравою є все ж гречана каша.
І тут багато хто робить помилку.
Як не можна варити гречку – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Багато хто пам’ятає універсальну формулу для варіння більшості круп. Це 1 до 2, тобто на одну склянку крупи додаємо дві склянки води і варимо до готовності.
З гречкою більшість з нас чинить так само. Але це помилка.
Річ у тім, що звична кожному темна гречка з супермаркету – це вже напівготова крупа, яка пройшла первинну обробку.
Щоб її приготувати, досить залити гречану крупу окропом (в знайомій пропорції, 1 до 2). Після цього накрити кришкою і зачекати, поки крупа не вбере всю воду і не набухне.
Якщо боїтеся ризикувати недовареною крупою, після того, як заллєте окропом поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього вимикаємо і накриваємо кришкою. Коли крупа розбухне, залишиться додати улюблені спеції, масло, засмажку, гриби або щось інше, що ви любите.
Окрім темної, буває й біла (зелена) гречка. Вона зустрічається в продажу рідше і коштує, зазвичай дорожче. Така крупа необроблена, а при варінні має більшу в’язкість за темну гречку. Вона добре підходить для супів чи молочних каш.
Але білу гречку варити треба, адже вона не пройшла первинну обробку, на відміну від темної.
Зазначимо, що гречка в Україні досягла рекордної ціни, проте нещодавно почала дешевшати.
Крім того ми писали, що доктор Комаровський назвав найшкідливішу кашу і порадив від неї відмовитися зовсім.