Прекратите так варить гречку. Ошибка, которую совершают почти все

Как обычно варят гречку

Многие помнят универсальную формулу для варки большинства круп. Это 1 к 2, то есть на один стакан крупы добавляем два стакана воды и варим до готовности.

С гречкой большинство из нас поступают так же. Но это заблуждение.

Как на самом деле нужно варить гречку

Дело в том, что привычная каждому темная гречка из супермаркета – это уже полуготовая крупа, прошедшая первичную обработку.

Чтобы ее приготовить, достаточно залить гречневую крупу крутым кипятком (в знакомой пропорции, 1 к 2). После этого накрыть крышкой и подождать, пока крупа не впитает всю воду и не набухнет.

Если боитесь рисковать недоваренной крупой, после того, как зальете кипятком, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого выключаем и накрываем крышкой. Когда крупа разбухнет, останется добавить любимые специи, масло, зажарку, грибы или что-нибудь другое, что вы любите.

Не всю гречку следует готовить так

Кроме темной бывает и белая (зеленая) гречка. Она встречается в продаже реже и стоит обычно дороже. Такая крупа необработана, а при варке имеет большую вязкость, чем темная гречка. Она хорошо подходит для супов или молочных каш.

Но зеленую гречку варить надо, она ведь не прошла первичную обработку, в отличие от темной.