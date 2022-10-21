Припиніть це їсти, якщо хочете гарно виглядати і почуватися

Недарма кажуть, що "ми те, що ми їмо". Адже наш раціон безпосередньо впливає на зовнішній вигляд і самопочуття.
Списком шкідливих продуктів поділилася нутриціолог Катерина Панчук.
Маються на увазі йогурти із фруктовими добавками. В них дуже багато цукру: по суті це такий самий десерт, як морозиво та тістечка.
Солодкі напої можуть бути причиною масованого ожиріння людей. Крім того, у цих напоїв є барвники, до яких можуть бути питання щодо канцерогенності.
Будь-яка "піджаристість" - це ознака кінцевих продуктів глікування (КПГ), одного з найголовніших факторів старіння.
Важко взагалі уявити, що людина, яка стежить за своїм здоров'ям, може регулярно вживати бекон, особливо засмажений. У 100 г підрум'яненого бекону міститься понад 97 тисяч одиниць КПГ, а організм без шкоди може переробити приблизно 15 тисяч на день.
Це надлишок солі і, на жаль, часто барвники.
Він містить сіль, жир, кінцеві продукти глікування. Сир сам собою нормальний продукт, зрозуміло, у невеликих кількостях. Але плавлений сир - це вже зашкалюючі КПГ та одна хімія.
Крім очевидних жиру та солі, різного роду ковбасу не варто їсти через додані у фарш нітрати. Їх туди додають, щоб до м'яса не причепилася інфекція, наприклад, клостридії (ботулізм).
Це сіль, цукор, жир, борошно, крохмаль, маса будь-яких підсилювачів смаку, ароматизаторів, емульгаторів. Це вуглеводи швидкого засвоєння, високий глікемічний індекс, високе глікемічне навантаження і, відповідно, підвищений рівень інсуліну, що не обіцяє нічого доброго.
Це сіль, КПГ та жир.
Він містить прості вуглеводи та клітковину. Загалом, нічого хорошого і корисного.
Вживання занадто холодного призводить до контрастного переохолодження слизових оболонок ротоглотки й травного тракту, що загрожує загостренням хвороб.
Це цукор і консерванти, які є поганою заміною сезонним фруктам.
Будь-який алкоголь - шкідливий, а в коктейлях забагато цукру, що ще більш шкідливо.
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