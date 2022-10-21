Прекратите это есть, если хотите хорошо себя чувствовать и выглядеть

Недаром говорят, что "мы то, что мы едим". Ведь наш рацион оказывает непосредственное влияние на внешний вид и самочувствие.
Списоком вредных продуктов поделилась нутрициолог Екатерина Панчук.
Имеются в виду йогурты с фруктовыми добавками. В них очень много сахара: по сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные.
Сладкие напитки могут являться причиной массированного ожирения людей. Кроме того, у этих напитков есть красители, к которым могут быть вопросы по канцерогенности.
Любое "чревоугодие" - это признак конечных продуктов гликирования (КПГ), одного из самых главных факторов старения.
Трудно вообще представить, что человек, следящий за своим здоровьем, может регулярно употреблять бекон, особенно зажаренный. В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ, а организм без ущерба может переработать примерно 15 тысяч в день.
Это избыток соли и, к сожалению, часто красители.
Он содержит соль, жир, конечные продукты гликирования. Сыр сам по себе нормальный продукт, разумеется, в небольших количествах. Но плавленый сыр – это уже зашкаливающие КПГ и одна химия.
Кроме очевидных жира и соли, разного рода колбасу не стоит есть из-за добавленных в фарш нитратов. Их туда добавляют, чтобы к мясу не привязалась инфекция, например клостридии (ботулизм).
Это соль, сахар, жир, мука, крахмал, масса любых усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов. Это углеводы быстрого усвоения, высокий гликемический индекс, высокая гликемическая нагрузка и, соответственно, повышенный уровень инсулина, не сулящий ничего хорошего.
Это соль, КПГ и жир.
Он содержит простые углеводы и клетчатку. В общем, ничего хорошего и полезного.
Употребление слишком холодного приводит к контрастному переохлаждению слизистых ротоглотки и пищеварительного тракта, что чревато обострением болезней.
Это сахар и консерванты, являющиеся плохой заменой сезонным фруктам.
Любой алкоголь – вреден, а в коктейлях многовато сахара, что еще более вредно.
Раньше мы писали о самой полезной украинской зелени.
Также читайте, как ухаживать за кожей в холода, чтобы она не потеряла красоту и сияние.