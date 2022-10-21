Прекратите это есть, если хотите хорошо себя чувствовать и выглядеть

Йогурты с добавками

Имеются в виду йогурты с фруктовыми добавками. В них очень много сахара: по сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные.

Сладкие газированные напитки

Сладкие напитки могут являться причиной массированного ожирения людей. Кроме того, у этих напитков есть красители, к которым могут быть вопросы по канцерогенности.

Зажаренное мясо

Любое "чревоугодие" - это признак конечных продуктов гликирования (КПГ), одного из самых главных факторов старения.

Бекон

Трудно вообще представить, что человек, следящий за своим здоровьем, может регулярно употреблять бекон, особенно зажаренный. В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ, а организм без ущерба может переработать примерно 15 тысяч в день.

Соевый соус

Это избыток соли и, к сожалению, часто красители.

Сырный соус

Он содержит соль, жир, конечные продукты гликирования. Сыр сам по себе нормальный продукт, разумеется, в небольших количествах. Но плавленый сыр – это уже зашкаливающие КПГ и одна химия.

Салями и хот-доги

Кроме очевидных жира и соли, разного рода колбасу не стоит есть из-за добавленных в фарш нитратов. Их туда добавляют, чтобы к мясу не привязалась инфекция, например клостридии (ботулизм).

Чипсы

Это соль, сахар, жир, мука, крахмал, масса любых усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов. Это углеводы быстрого усвоения, высокий гликемический индекс, высокая гликемическая нагрузка и, соответственно, повышенный уровень инсулина, не сулящий ничего хорошего.

Маргарин

Это соль, КПГ и жир.

Белый хлеб

Он содержит простые углеводы и клетчатку. В общем, ничего хорошего и полезного.

Кофе со льдом

Употребление слишком холодного приводит к контрастному переохлаждению слизистых ротоглотки и пищеварительного тракта, что чревато обострением болезней.

Консервированные фрукты

Это сахар и консерванты, являющиеся плохой заменой сезонным фруктам.

Алкогольные коктейли и пиво

Любой алкоголь – вреден, а в коктейлях многовато сахара, что еще более вредно.