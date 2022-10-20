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Ці ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу

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Четвер 20 жовтня 2022 16:00
Ці ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу Колаж РБК-Україна: Лікар назвала фуфломіцини
Автор: Світлана Мащенко

Противірусні препарати, які й досі активно рекламують, виставляють на найкращі місця в аптеках, і навіть призначають деякі лікарі, не працюють. Це фуфломіцини, єдиними "показаннями" яких є викачка грошей з ваших гаманців.

Про це розповіла сімейний лікар Діана Протоковило.

"Якими ж великими очима іноді на мене дивляться пацієнти, коли при ГРВІ даю їм мінімальні призначення і в списку немає противірусних засобів", - розповідає лікарка.

За її ловами, практично всі розрекламовані противірусні препарати - маркетинговий хід. Жоден з них не має доказової бази. А ті дослідження, які ніби-то підтверджують їхню ефективність - фальш і ніякі серйозні закордонні протоколи їх не включають для рекомендацій.

Із найбільш відомих фуфломіцинів можна назвати такі:

  • афлубін,
  • анаферон,
  • амізон,
  • новірин,
  • лаферобіон

Ці ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипуЦі ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипуЦі ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипуЦі ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу

Фото: Ці "противірусні" насправді фуфломіцини (instagram.com/dr_di_pro)

Які противірусні і від чого таки допомагають?

Доведену ефективність мають лише противірусні препарати від грипу, вірусних гепатитів В i C, ВІЛ-інфекції та вірусів герпес групи.

І для того, щоб їх призначити мають бути строгі покази, а не просто нав'язлива картинка на телебаченні, що повторюється, особливо, коли на дворі "сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Також ми писали про ліки від різних хвороб і станів, які насправді не працюють.

Крім того лікар розповів всю правду про "кашель, що опустився".

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