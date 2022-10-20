Ці ліки крадуть ваші гроші! Лікар назвала фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу

Противірусні препарати, які й досі активно рекламують, виставляють на найкращі місця в аптеках, і навіть призначають деякі лікарі, не працюють. Це фуфломіцини, єдиними "показаннями" яких є викачка грошей з ваших гаманців.

"Якими ж великими очима іноді на мене дивляться пацієнти, коли при ГРВІ даю їм мінімальні призначення і в списку немає противірусних засобів", - розповідає лікарка.

За її ловами, практично всі розрекламовані противірусні препарати - маркетинговий хід. Жоден з них не має доказової бази. А ті дослідження, які ніби-то підтверджують їхню ефективність - фальш і ніякі серйозні закордонні протоколи їх не включають для рекомендацій.

Із найбільш відомих фуфломіцинів можна назвати такі:

афлубін,

анаферон,

амізон,

новірин,

лаферобіон

Фото: Ці "противірусні" насправді фуфломіцини (instagram.com/dr_di_pro)

Які противірусні і від чого таки допомагають?

Доведену ефективність мають лише противірусні препарати від грипу, вірусних гепатитів В i C, ВІЛ-інфекції та вірусів герпес групи.

І для того, щоб їх призначити мають бути строгі покази, а не просто нав'язлива картинка на телебаченні, що повторюється, особливо, коли на дворі "сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій.