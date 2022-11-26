Від такого лікування ГРВІ може стати ще гірше: поширені помилки

Коли нас атакує гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ), ми зазвичай намагаємося правдами і неправдами вигнати її з організму. Але правда в тому, що противірусні не працюють, антибіотики "для профілактики" лише шкодять, гомеопатія - викачує гроші, а дихання над картоплею може призвести до опіків слизової...

Що не можна робити при ГРВІ

Одразу починати використовувати антибіотики (АБ)

При деяких вірусних інфекціях температура може підійматись навіть вище 40 градусів. АБ не діють на віруси, їх не можна використовувати лише для профілактики ускладнень ("щоб не опустилося", "щоб не було пневмонії").

Нераціональне використання АБ небезпечне розвитком резистентності (стійкості) бактерій. АБ потрібні лише у випадку підтвердженої бактеріальної інфекції. Використовуються лише за призначенням та за рецептом лікаря.

Використовувати противірусні препарати

Препарати без доведеної ефективності. Вірусів є дуже багато, вони швидко мутують і противірусні препарати неефективні, що підтверджують численні наукові дослідження.

Виняток: деякі препарати щодо вірусу грипу (не ГРВІ, підтверджений вірус грипу на ранніх стадіях захворювання), препарати для лікування деяких штамів герпесу та гепатиту. Для призначення цих препаратів є чіткі покази.

Використовувати гомеопатичні препарати

Принцип "подібне лікується подібним" та мізерні дози діючої речовини нездатні вплинути на організм. Ефект від гомеопатії дорівнює ефекту плацебо, це неефективно і обтяжливо для вашого гаманця.

Використання фітопрепаратів, ефірних олій

Такі методи недостатньо ефективні, часто можуть викликати алергічні реакції та бронхоспазм.

Використовувати сиропи від кашлю у дітей до 5-6 років

В складі більшості сиропів від кашлю муколітики - речовини, які розріджують мокротиння, таким чином збільшують його кількість. Діти до 5-6 років мають слабкий кашльовий поштовх, їм складно відкашляти слиз. Тому використання сиропів від кашлю в ранньому віці можуть погіршити ситуацію. А для дітей до року використання муколітиків вкрай небезпечно.

Використовувати "складні" краплі в ніс, краплі з антибіотиком

Вони сприяють розвитку антибіотикорезистентності.

Використання лікарських форм, які не призначені за віком

Дітям раннього віку ліки призначають в зручній формі сиропу чи крапель, які дитина легко може ковтнути. Жодних "розтерти таблетку і дати на пустушку".

Використання оральних аерозолів, спреїв у дітей до 4 років може призвести до рефлекторного бронхоспазму.

Зловживання судиннозвужуючими краплями в ніс

Це небезпечно передозуванням (особливо для немовлят), при тривалому використанні викликають залежність.

Знижувати температуру у дітей іншими засобами, окрім ібупрофену або парацетамолу

Використання анальгіну може призвести до агранулоцитозу (пригнічення кровотворної функції кісткового мозку).

Аспірин для дітей суворо заборонений! Це небезпечно через ризик виникнення синдрому Рея (ураження головного мозку та печінки, що небезпечно для життя).

Використовувати методи народної медицини

Крапати грудне молоко в ніс - це сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів; крапати в ніс сік часнику або цибулі; робити інгаляції над картоплею; розтирати оцтом чи спиртом - це небезпечно, може призвести до опіків чи інтоксикації.

Не купати дитину, не гуляти на вулиці, закутувати в 10 ковдр

Для успішного лікування ГРВІ необхідно забезпечити оптимальний мікроклімат (температура повітря 18-22 градуси, вологість 50-60%), можна купатися та гуляти на вулиці.