ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прекратите вредить себе! При каких симптомах запрещено делать ингаляции

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 07:25
Прекратите вредить себе! При каких симптомах запрещено делать ингаляции Простуду и ОРВИ нельзя лечить ингаляциями (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сезон ОРВИ и простуд в разгаре, поэтому мы правдами и неправдами стараемся быстрее поправиться, когда болезнь нас нашла. В ход часто идут ингаляции с помощью специальных устройств – ингаляторов. Но использовать их нужно с умом.

Об этом в Instagram рассказала врач Екатерина Харчук.

Зачем нам нужен кашель

Врач напомнила, что кашель является защитным рефлексом организма, который пытается наконец-то выкашлять и освободиться от слизи. И кашлять действительно надо, а вот подавлять его – нет.

Но в некоторых случаях ингаляции вам действительно помогают.

Что ингалятором лечить нужно

  • спазм бронхов (одышка, свистящее дыхание, ускоренная частота дыхания, вовлечение межреберных мышц);
  • бронхообструкцию, стенозирующий ларенготрахеит (ложный круп), бронхиальную астму.

Ингалятор при подтверждении вышеупомянутых состояний назначает только врач, равно как и лекарства.

Когда ингаляции не нужны:

  • профилактически (они не могут предотвратить и защитить от возникновения заболевания);
  • при "жестком" дыхании (такого диагноза вообще не существует);
  • длительном кашле;
  • красном горле;
  • ОРВИ (ингаляции приведут только к избыточной мокроте в легких);
  • при влажном кашле и отхождении большого количества мокроты;
  • при насморке;
  • легочных, носовых кровотечениях;
  • аллергии на компоненты лекарства для ингаляции.

Нельзя проводить ингаляции с:

  • травяными отварами – они нестерильные, риск аллергии;
  • эфирными маслами, масляными растворами – может привести к ларингоспазму или спазму бронхов;
  • минеральными водами типа "Боржоми" – нестерильные, может произойти бактериальное воспаление;
  • муколитиками (лазолван, амбробене и т. п.);
  • другими фуфломицинами с недоказанной эффективностью (типа декассана).

"Будьте осведомлены и сознательны! Не вредите себе!" – резюмировала медик.

Раньше мы писали о фуфломицинах, которые нельзя использовать при простуде и ОРВИ.

Кроме того, читайте, как нельзя лечить сезонные болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
інгаляція здоровье