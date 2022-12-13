Прекратите вредить себе! При каких симптомах запрещено делать ингаляции
Сезон ОРВИ и простуд в разгаре, поэтому мы правдами и неправдами стараемся быстрее поправиться, когда болезнь нас нашла. В ход часто идут ингаляции с помощью специальных устройств – ингаляторов. Но использовать их нужно с умом.
Об этом в Instagram рассказала врач Екатерина Харчук.
Зачем нам нужен кашель
Врач напомнила, что кашель является защитным рефлексом организма, который пытается наконец-то выкашлять и освободиться от слизи. И кашлять действительно надо, а вот подавлять его – нет.
Но в некоторых случаях ингаляции вам действительно помогают.
Что ингалятором лечить нужно
- спазм бронхов (одышка, свистящее дыхание, ускоренная частота дыхания, вовлечение межреберных мышц);
- бронхообструкцию, стенозирующий ларенготрахеит (ложный круп), бронхиальную астму.
Ингалятор при подтверждении вышеупомянутых состояний назначает только врач, равно как и лекарства.
Когда ингаляции не нужны:
- профилактически (они не могут предотвратить и защитить от возникновения заболевания);
- при "жестком" дыхании (такого диагноза вообще не существует);
- длительном кашле;
- красном горле;
- ОРВИ (ингаляции приведут только к избыточной мокроте в легких);
- при влажном кашле и отхождении большого количества мокроты;
- при насморке;
- легочных, носовых кровотечениях;
- аллергии на компоненты лекарства для ингаляции.
Нельзя проводить ингаляции с:
- травяными отварами – они нестерильные, риск аллергии;
- эфирными маслами, масляными растворами – может привести к ларингоспазму или спазму бронхов;
- минеральными водами типа "Боржоми" – нестерильные, может произойти бактериальное воспаление;
- муколитиками (лазолван, амбробене и т. п.);
- другими фуфломицинами с недоказанной эффективностью (типа декассана).
"Будьте осведомлены и сознательны! Не вредите себе!" – резюмировала медик.
Раньше мы писали о фуфломицинах, которые нельзя использовать при простуде и ОРВИ.
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