Прекратите вредить себе! При каких симптомах запрещено делать ингаляции

Сезон ОРВИ и простуд в разгаре, поэтому мы правдами и неправдами стараемся быстрее поправиться, когда болезнь нас нашла. В ход часто идут ингаляции с помощью специальных устройств – ингаляторов. Но использовать их нужно с умом.

Об этом в Instagram рассказала врач Екатерина Харчук.

Зачем нам нужен кашель

Врач напомнила, что кашель является защитным рефлексом организма, который пытается наконец-то выкашлять и освободиться от слизи. И кашлять действительно надо, а вот подавлять его – нет.

Но в некоторых случаях ингаляции вам действительно помогают.

Что ингалятором лечить нужно

спазм бронхов (одышка, свистящее дыхание, ускоренная частота дыхания, вовлечение межреберных мышц);

бронхообструкцию, стенозирующий ларенготрахеит (ложный круп), бронхиальную астму.

Ингалятор при подтверждении вышеупомянутых состояний назначает только врач, равно как и лекарства.

Когда ингаляции не нужны:

профилактически (они не могут предотвратить и защитить от возникновения заболевания);

при "жестком" дыхании (такого диагноза вообще не существует);

длительном кашле;

красном горле;

ОРВИ (ингаляции приведут только к избыточной мокроте в легких);

при влажном кашле и отхождении большого количества мокроты;

при насморке;

легочных, носовых кровотечениях;

аллергии на компоненты лекарства для ингаляции.

Нельзя проводить ингаляции с:

травяными отварами – они нестерильные, риск аллергии;

эфирными маслами, масляными растворами – может привести к ларингоспазму или спазму бронхов;

минеральными водами типа "Боржоми" – нестерильные, может произойти бактериальное воспаление;

муколитиками (лазолван, амбробене и т. п.);

другими фуфломицинами с недоказанной эффективностью (типа декассана).

"Будьте осведомлены и сознательны! Не вредите себе!" – резюмировала медик.