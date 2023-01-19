Припиніть робити це з волоссям, якщо хочете виглядати молодше

Маскування сивини темним кольором

Коли з'являється перша сивина, жінки відразу починають її маскувати. У цьому немає нічого поганого, однак потрібно добирати правильний колір для волосся. Перукар каже, що колір, який є затемним для вас, навпаки додасть вам років.

"Навіть якщо вам подобається темне волосся, спробуйте зробити кілька відблисків, щоб зробити обличчя яскравішим і виглядати принаймні на 10 років молодше", - радить вона.

Дана також зазначила, що колір волосся подібно до стилю одягу може кардинально змінити зовнішній вигляд.

Занадто короткий чубчик

Це сміливе та цікаве рішення, проте воно може личити далеко не всім. Перш ніж взятися за стрижку, варто подумати, яка підійде вам найкраще. "Повний" чубчик можна носити або на половині чола, кладучи його на брову.

Звертайте увагу на вашу форму обличчя, яка може допомогти вибрати правильну довжину чубчика, однак особисті уподобання також мають ключове значення. Якщо ви не любите, щоб пряме волосся потрапляло вам в очі, ви можете віддати перевагу стрижці до брів або трохи вище.

Лаку для волосся - менше

Те, який вигляд має волосся після використання занадто великої кількості лаку, може суттєво зіпсувати якість волосин і додати вам віку.

Замість того, щоб йти в місто з лаком для волосся, краще рівномірно покрити голову спеціальним легким пилом. Тримайте балончик на відстані приблизно 15 сантиметрів від волосся та переконайтеся, що спрей не потрапляє лише на одну ділянку.

Які зачіски носити у 2023 році

Боб

Боб - це класична стрижка, яка є актуальною у 2023 році. Він може бути крутим варіантом, якщо його підстригти до довжини між вилицями та щелепою. Боб також можна поєднувати з окантовкою будь-якої довжини відповідно до форми обличчя.

Фото: instagram.com/the_bob_haircut

Довге волосся

Хоча короткі зачіски можуть бути в моді, довгі пасма тут залишаться. Трендовий вигляд - це довге волосся, укладене для додання об'єму та часто легкого завитка. Крім того, з довгим волоссям можна робити різні зачіски та експериментувати зі стилем.

Ефектні каскади

У зв’язку з поверненням у моду 2000-х каскадні шари, звичні для тієї епохи, також, ймовірно, повернуться.Подумайте про поривчастий та підстрижений чубчик, який підкреслить ваші очі та вилиці.

Фото: instagram.com/zm_hair_stylist