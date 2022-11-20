Припиніть купувати в магазині! Ряжанка вдома з двох інгредієнтів

Нам знадобиться:

Молоко - 2 л

Сметана - 100 г

Покрокове приготування

Візьміть трилітрову каструлю. І залийте в неї два літри молока. Поставте на середній вогонь.

Тим часом поставте духовку розігріватися до 100 градусів.

Доведіть молоко до кипіння. Поставте ємність з молоком в духовку томитися. Через годину збільште температуру до 150 градусів і протримайте ще годину.

Знову зменшіть до 100 градусів і ще годину потримайте в духовці.

Привідкрийте духовку і залиште так молоко на 10-12 годин.

Ви отримаєте пряжене молоко. Видаліть з нього плівку. Залийте в банку 100 мл молока і 100 мл сметани. Перемішайте. Додайте решту молока.

Прикрийте банку кришкою і залиште при кімнатній температурі на 5 годин. Потім поставте в холодильник на ніч і наша домашня ряжанка готова!