Прекратите покупать в магазине! Ряженка дома из двух ингредиентов

Ряженка - традиционный молочный продукт украинской кухни, изготавливаемый из топленого молока. Магазинная цена кусается, а сделать ее дома очень просто.
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Возьмите трехлитровую кастрюлю. И залейте в нее два литра молока. Поставьте на средний огонь.
Тем временем поставьте духовку разогреваться до 100 градусов.
Доведите молоко до кипения. Поставьте емкость с молоком в духовку томиться. Через час увеличьте температуру до 150 градусов и продержите еще час.
Снова убавьте до 100 градусов и еще час подержите в духовке.
Приоткройте духовку и оставьте молоко на 10-12 часов.
Вы получите топленое молоко. Удалите из него пленку. Залейте в банку 100 мл молока и 100 мл сметаны. Перемешайте. Добавьте оставшееся молоко.
Прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре 5 часов. Затем поставьте в холодильник на ночь и наша домашняя ряженка готова!
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