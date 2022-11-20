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Прекратите покупать в магазине! Ряженка дома из двух ингредиентов

Скриншот: Как приготовить домашнюю ряженку
Автор: Светлана Мащенко

Ряженка - традиционный молочный продукт украинской кухни, изготавливаемый из топленого молока. Магазинная цена кусается, а сделать ее дома очень просто.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Нам понадобится:

  • Молоко – 2 л
  • Сметана – 100 г

Пошаговое приготовление

Возьмите трехлитровую кастрюлю. И залейте в нее два литра молока. Поставьте на средний огонь.

Тем временем поставьте духовку разогреваться до 100 градусов.

Доведите молоко до кипения. Поставьте емкость с молоком в духовку томиться. Через час увеличьте температуру до 150 градусов и продержите еще час.

Снова убавьте до 100 градусов и еще час подержите в духовке.

Приоткройте духовку и оставьте молоко на 10-12 часов.

Вы получите топленое молоко. Удалите из него пленку. Залейте в банку 100 мл молока и 100 мл сметаны. Перемешайте. Добавьте оставшееся молоко.

Прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре 5 часов. Затем поставьте в холодильник на ночь и наша домашняя ряженка готова!

Раньше мы писали, как дома приготовить домашнюю сгущенку.

Также кулинар рассказал, как хранить курицу круглый год.

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