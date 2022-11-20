Прекратите покупать в магазине! Ряженка дома из двух ингредиентов

Нам понадобится:

Молоко – 2 л

Сметана – 100 г

Пошаговое приготовление

Возьмите трехлитровую кастрюлю. И залейте в нее два литра молока. Поставьте на средний огонь.

Тем временем поставьте духовку разогреваться до 100 градусов.

Доведите молоко до кипения. Поставьте емкость с молоком в духовку томиться. Через час увеличьте температуру до 150 градусов и продержите еще час.

Снова убавьте до 100 градусов и еще час подержите в духовке.

Приоткройте духовку и оставьте молоко на 10-12 часов.

Вы получите топленое молоко. Удалите из него пленку. Залейте в банку 100 мл молока и 100 мл сметаны. Перемешайте. Добавьте оставшееся молоко.

Прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре 5 часов. Затем поставьте в холодильник на ночь и наша домашняя ряженка готова!