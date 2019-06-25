Снова припечет: какие области накроет сильной жарой

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях температура воздуха снова превысит +30 градусов

Погода в Украине в среду, 26 июня, ожидается солнечная и сухая. В некоторых областях возможна облачность, но осадки не прогнозируются. Местами температура воздуха превысит +30 градусов.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная, возможна облачность. Ночью в регионе ожидается комфортная температура воздуха, от +15 до +18 градусов, а вот днем солнце нагреет до +28 +30 градусов, в Днепре, Луганской и Донецкой областях – до +31 +32 градусов.

В южных областях будет сухо и солнечно, возможен небольшой ветер. Ночью температура составит +19 +22 градуса. Днем будет жарко, от +30 до +33 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью от +20 до +22 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

На севере прохладно будет только ночью, там синоптики прогнозируют +14 +16 градусов. Днем сухо и солнечно, без осадков, температура воздуха от +28 до +30 градусов.

В западных областях дожди не прогнозируются, днем будет небольшая облачность и температура воздуха повысится. Ночью прохладно, от +13 до +16 градусов. Днем столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов, в Ужгороде и на Волыни до +31 +32 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, но без осадков. Ночью ожидается +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В Киеве 26 июня будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается комфортная температура, от +15 до +17 градусов. Днем воздух нагреется до +28 +30 градусов.

Погода в Украине 26 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о резком похолодании уже на этой неделе.

А также рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине в пятницу, 28 июня, на День Конституции.